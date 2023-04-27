Сбербанк консервирует быстрые платежи

У крупных российских банков доля переводов физлиц через СБП зачастую превышает 70% от общего объема таких трансакций. По их прогнозам, к концу следующего года эта доля может приблизиться к 100%. Однако, по данным ЦБ, в общем объеме по банковской системе на СБП приходится не более 20% переводов. По мнению экспертов, это связано с консервативной позицией Сбербанка. И в самом банке уверены, что объем переводов внутри него и через два года будет выше объемов переводов через СБП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” банки заявили о значительном увеличении доли операций по СБП в общем объеме переводов физических лиц. Так, в начале 2023 года в банке «Русский стандарт» на долю СБП приходилось 68% переводов, 30% — на карточные переводы и 2% — на переводы по реквизитам. В ПСБ на СБП приходится почти 70%, а в Тинькофф-банке уже по итогам 2022 года СБП занимает долю 70% во входящих переводах физлиц. В МКБ на переводы физлиц через СПБ приходится 75%, 19% — на переводы с карты на карту, 5% — на межбанковские переводы, а на внутрибанковские меньше 1%. В ВТБ около 80% составляют переводы по СБП, переводы с карты на карту — 18%. А в Почта-банке уже более 80% переводов совершается по номеру телефона через СБП.

По словам зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, клиенты банка совершили 151 млн переводов на сумму 1,3 трлн руб., что в 1,5 раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. «В первом квартале 2023 года количество переводов через СБП выросло на 86% по сравнению с первым кварталом 2022 года, а общая сумма переводов — на 81%»,— отметили в МКБ. «Сейчас прирост переводов через СБП составляет в среднем 30% в месяц»,— говорит зампред правления банка «Русский стандарт» Елена Петрова.

В таких условиях банкиры ожидают, что СБП может вытеснить другие переводы. Анатолий Печатников считает, что по итогам 2023 года доля переводов через СБП в банке составит 85%, а к концу 2024 года сможет приблизиться к 100%. «Предполагаем, что все клиенты банка не перейдут на СПБ, но эта цифра приблизится к 100%»,— заявили в МКБ. «Доля переводов через СБП к концу 2024 года может вырасти до 90%»,— оценивают в ПСБ.

Впрочем, эксперты указывают и на сдерживающие факторы такой эволюции. Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что дальнейшее развитие СБП зависит от лимитов для бесплатных переводов для потребителей, устанавливаемых ЦБ. «Доля будет стремиться к 100%, но к концу 2024 года вряд ли достигнет такого показателя, поскольку потребителю все еще необходимы первичные знания о системе переводов денег»,— считает он. «Фактор, который сдерживает дальнейший рост доли СБП,— это ограничение по сумме бесплатных переводов, крупные суммы клиенты по-прежнему предпочитают переводить по реквизитам счетов из-за комиссий»,— отметили в Тинькофф-банке.

В Банке России от детальных прогнозов уклонились, но также отметили устойчивое увеличение доли переводов через СБП. Среди факторов, способствующих популярности таких переводов, там выделяют тарифы — до 100 тыс. руб. в месяц граждане могут переводить бесплатно.

Вместе с тем, несмотря на то что у опрошенных банков доля переводов через СБП зачастую превышает 70%, их общая доля по рынку не столь велика. По данным ЦБ, в четвертом квартале прошлого года через СБП было совершено более 900 млн переводов физлиц на сумму 4,7 трлн руб., в то время как по картам за тот же период граждане отправляли деньги 3,4 млрд раз на общую сумму 19,9 трлн руб. Таким образом, на переводы по СБП приходилось 19% по объему трансакций и почти 22% по количеству. Впрочем, в четвертом квартале 2021 года оба эти показателя были на уровне 10%.

Как отмечают эксперты, такое расхождение в статистике связано с долей Сбербанка на рынке переводов физлиц и его отношением к сервису. По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, основным маркетмейкером на рынке переводов физлиц остается Сбербанк. «У него доля переводов по СБП существенно ниже 80%, введение им комиссий по внутрибанковским переводам с карты на карту послужило дополнительным стимулом для движения клиентов в сторону СБП, однако вряд ли это поможет переводам СБП преодолеть к концу 2024 года 50-процентный барьер»,— считает господин Прохоров. В самом Сбербанке также уверены, что СБП не сможет заменить все остальные способы перевода денег между физлицами. «Объем переводов внутри Сбербанка будет существенно выше объемов через СБП и к концу 2024 года»,— заявили в банке.

Максим Буйлов