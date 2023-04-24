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Коммерсантъ FM
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Маркетплейсам дадут скидку на платежи

При условии продвижения национальных сервисов

Маркетплейсам с 1 мая смогут вдвое снизить межбанковскую комиссию, при условии, что они будут за свой счет продвигать акции, способствующие росту доли оплаты картами и другими сервисами Национальной платежной системы (НПС). Эксперты уверены, что эта мера направлена в первую очередь на продвижение оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) за счет самих торговых площадок, а также банков-эмитентов карт.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, НСПК с 1 мая вводит пониженную ставку межбанковской комиссии (интерчендж) для маркетплейсов (МСС, код категории продавца — 5300) в размере 0,5%. Сегодня банк-эквайрер, обслуживающий маркетплейс, перечисляет банку, выпустившему карту, которой заплатили за товар, 1%, 0,9% или 0,8%, в зависимости от того, какое участие площадка принимает в программах НСПК. Для комиссии 1% маркетплейсу нужно показать объем межбанковских платежей не менее 2 млрд руб. в квартал или не менее 4 млрд руб. по межбанковским и внутрибанковским операциям за тот же период. Чтобы комиссия снизилась до 0,9%, маркетплейс при тех же показателях объема платежей должен участвовать в программе лояльности НСПК. Комиссию 0,8% банк будет платить, если в дополнение к программе лояльности участвует в партнерских программах ПС «Мир».

Новая комиссия, вдвое ниже базовой, будет доступна маркетплейсам, которые помимо выполнения всех прочих требований (оборот, программа лояльности НСПК и партнерские программы «Мира») станут участвовать за свой счет в партнерских программах, не связанных с НСПК. Основное условие, чтобы эти программы были направлены на рост доли использования платежных карт, а также иных сервисов НПС.

Эксперты уверены, что в первую очередь речь идет о Системе быстрых платежей (СБП). Источник “Ъ” на платежном рынке считает, что новая комиссия вводится под программу скидок Wildberries при оплате СБП. «Оригинальный ход — продвижение СБП за счет эмитентов карт "Мир"»,— отмечает собеседник “Ъ”. Wildberries уже проводил акции по продвижению оплаты через СБП. Так, с 1 октября 2020 года маркетплейс ввел скидку в размере 5% при оплате через СБП, в то время как при оплате картой «Мир» скидка составляла 3%. Акция оказалась успешной, по словам банкиров, она привела к многократному росту оплат через СБП.

В Wildberries отмечают, что участие в партнерских программах НСПК дает компании возможность предложить покупателям дополнительные акции, например, скидку в 3% на всю стоимость покупки при оплате через СБП и 5% при подписке. «Кроме того, благодаря более низкой эквайринговой комиссии мы можем повысить объем инвестиций в собственную программу лояльности — скидку постоянного покупателя, которая предоставляется практически на любой товар и финансируется полностью за счет компании»,— рассказали там.

Акция со скидкой в 3% при оплате через СБП заканчивается как раз 1 мая, а скидка в 5%, которая предоставлялась маркетплейсом при привязке счета СБП как приоритетного способа оплаты, уже закончилась. Таким образом, новая комиссия НСПК скорее призвана мотивировать маркетплейс на продление подобных акций. Планирует ли Wildberries с 1 мая вводить программы, связанные с НПС, там сообщить отказались.

Вместе с тем изменения позволяют получить пониженную комиссию и другим маркетплейсам, и они готовы этим воспользоваться. Так, в Ozon сообщили “Ъ”, что уже участвуют в партнерских программах НСПК.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что это правильный шаг, направленный на стимулирование участия маркетплейсов в программах лояльности вместо банков. «НСПК еще предстоит найти баланс между стимулированием развития СБП и карт "Мир", но принципиальное решение поддерживать оба продукта принято»,— уверен он. Только стимулируя маркетплейсы, по его мнению, нужно помнить, что у них могут быть собственные программы лояльности при оплате картами собственных банков.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отмечает, что механизм может снижать доходы банков-эмитентов от трансакций на маркетплейсах. «По сути, НСПК хочет компенсировать расходы на маркетинг за счет доходов участников — эмитентов, для маркетплейса такой механизм будет выгодным, ведь они наверняка не собираются тратить всю полученную экономию на продвижение карт "Мир"»,— считает Дмитрий Вишняков. Он добавляет, что если сравнивать СБП и карты при равных коммерческих условиях, то банки будут продвигать более дешевый продукт для себя и более безопасный для клиентов. СБП, уточняет эксперт, еще достаточно новый продукт, и в любом случае будет требовать от банков больших затрат на продвижение, чем привычные карты.

Максим Буйлов

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