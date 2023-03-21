Коммерческому директору Собчак предъявлено окончательное обвинение по делу о вымогательстве у Чемезова

Тверской суд Москвы продлил до 24 июня срок нахождения в СИЗО для коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемых в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, передает ТАСС из зала суда. Адвокат фигурантов Дмитрий Малютов заявил, что на сегодняшнем заседании его подзащитным предъявили окончательное обвинение, следственные действия завершены.

При этом, по информации агентства, следствие в ходе заседания сообщило о намерении выполнить «комплекс мероприятий, направленных на окончание расследования». По словам следователя, дело насчитывает 13 томов, следствие успело провести лингвистическую и фоноскопическую экспертизы изъятых материалов.

Защита, в свою очередь, просила суд смягчить меру пресечения на домашний арест. Адвокаты предоставили суду положительные характеристики подзащитных и подтвердили готовность родственников и знакомых внести за них залог, сообщает ТАСС.

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев проходят по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). По версии следствия, они требовали у Сергея Чемезова 11 млн руб. за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обвиняемые находятся в СИЗО с конца октября.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Свет тушат — щепки летят».

Эрдни Кагалтынов