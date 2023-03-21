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Коммерсантъ FM
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Коммерческому директору Собчак предъявлено окончательное обвинение по делу о вымогательстве у Чемезова

Тверской суд Москвы продлил до 24 июня срок нахождения в СИЗО для коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, экс-главреда Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева, обвиняемых в вымогательстве 11 млн руб. у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, передает ТАСС из зала суда. Адвокат фигурантов Дмитрий Малютов заявил, что на сегодняшнем заседании его подзащитным предъявили окончательное обвинение, следственные действия завершены.

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Фото: Московский городской суд

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Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фото: Московский городской суд

При этом, по информации агентства, следствие в ходе заседания сообщило о намерении выполнить «комплекс мероприятий, направленных на окончание расследования». По словам следователя, дело насчитывает 13 томов, следствие успело провести лингвистическую и фоноскопическую экспертизы изъятых материалов.

Защита, в свою очередь, просила суд смягчить меру пресечения на домашний арест. Адвокаты предоставили суду положительные характеристики подзащитных и подтвердили готовность родственников и знакомых внести за них залог, сообщает ТАСС.

Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев проходят по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). По версии следствия, они требовали у Сергея Чемезова 11 млн руб. за удаление порочащих его постов в Telegram-канале «Тушите свет». Обвиняемые находятся в СИЗО с конца октября.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Свет тушат — щепки летят».

Эрдни Кагалтынов

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