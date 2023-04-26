Здорово отдохнули

Санатории в Сибири в 2022 году приняли почти 700 тыс. постояльцев — на 19% больше, чем годом ранее. По сравнению с докризисным 2019 годом число отдыхающих увеличилось на 6%. При этом в среднем по России посещаемость грязелечебниц и пансионатов еще не вернулась на допандемийный уровень (–2% к 2019 году). Республика Алтай, Алтайский край и Кузбасс по итогам прошлого года вошли в десятку российских регионов с самой высокой загрузкой санаториев — 74%, 67% и 60% соответственно. В среднем в Сибири санатории в прошлом году заполнялись меньше чем наполовину. Самый низкий показатель загрузки — в Иркутской области и Красноярском крае: 32% и 37%. Эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности санаторного лечения в Сибири, но полагают, что его будет ограничивать уровень доходов населения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Республика Алтай, Алтайский край и Кузбасс по итогам 2022 года вошли в число регионов с самой высокой загрузкой санаториев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Республика Алтай, Алтайский край и Кузбасс по итогам 2022 года вошли в число регионов с самой высокой загрузкой санаториев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным Росстата, в 2022 году в санаторно-курортных организациях в Сибири прошли лечение 693,5 тыс. человек. Это на 19,3% больше, чем в 2021 году, и на 5,6% превышает число посещений допандемийного 2019 года. В среднем по России показатель 2019 года еще не достигнут (–2%), а годовой прирост составил только 9,5%.

Свыше половины всех сибирских постояльцев санаториев отдыхали в 2022 году в Алтайском крае (188,3 тыс. человек, +7,9% к 2021 году) и Новосибирской области (167,9 тыс., +15,9%). Самый большой годовой рост числа размещений — в республиках Алтай (+65,9%, 3,1 тыс.) и Тыва (+60,6%, 4,4 тыс.), а также в Омской области (+36,4%, 49,3 тыс.). При этом Омская область, которая, по данным Росстата, потеряла в первый год пандемии 61% постояльцев, так и не восстановила поток — в 2022 году посещаемость санаториев региона была все еще на 51% ниже, чем в 2019 году.

Портал бронирования «Санатории-России.рф» на основе данных Росстата, подсчитал, что заполняемость санаториев в Сибирском федеральном округе (СФО) в 2022 году составила 49% против 46% годом ранее и 45% в среднем по России. Три сибирских региона вошли в общероссийскую десятку самых «загруженных» отдыхающими по итогам 2022 года. Это Республика Алтай (74%), Алтайский край (67%) и Кузбасс (61%).

По данным управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в 2022 году в среднем по региону процент загрузки санаториев для всех возрастных групп составлял 70%, в 2021 году — 62%. Лидером по развитию лечебно-оздоровительного туризма в регионе является город-курорт Белокуриха — в нем вакантными оставались только 8% мест. Общая единовременная вместимость 41 санаторно-курортного учреждения в Алтайском крае превышает 8 тыс. мест, уточнили в региональном управлении.

Больше всего свободных мест, по подсчетам портала «Санатории-России.рф», оставалось в прошлом году в санаториях Иркутской области и Красноярского края, заполняемость там составила соответственно 32% и 37%. Новосибирская область за год снизила этот показатель с 46% до 40%.

Санаторно-оздоровительные услуги, по данным Росстата, в декабре 2022 года стоили в СФО в среднем на 9,6% дороже, чем годом ранее.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский предположил, что на рост популярности санаторно-курортного отдыха в регионах Сибири влияют увеличение санкционных рисков, из-за которых граждане делают выбор в пользу отдыха внутри России, а также оптимизация подходов к организации отдыха в местных санаториях за счет ориентации на более широкую аудиторию, в том числе за счет зеркального прироста спроса. «Также, думаю, на это частично могла повлиять ситуация с пандемией, в целом развернувшая россиян в сторону заботы о здоровье и формирования сберегательной модели в потреблении такого рода услуг»,— считает господин Жарский. Еще одним фактором популярности сибирских санаториев он назвал федеральные проекты по улучшению инвестиционного климата в туристической отрасли на уровне наиболее перспективных регионов, в том числе в СФО.

«Интерес к сибирским санаториям понятен, потому что в регионах Сибири — развитая инфраструктура, хорошая природа, стало появляться больше отелей»,— объясняет тренд первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Многих, по его мнению, Сибирь привлекает возможностью путешествовать по стране, расширяя кругозор, и посмотреть на новые города и достопримечательности.

На будущую посещаемость санаториев в Сибири, по мнению господина Жарского, будут влиять несколько иные факторы — в первую очередь экономическая составляющая: «Доход потенциальных отдыхающих — это главное условие, при котором можно себе позволить отдых с пользой для здоровья. Усугубление геополитической ситуации и рост напора санкционного давления, эффект от которых может быть непредсказуем, может оказывать косвенное влияние на спрос на санаторно-курортный отдых. Помимо этого, на него будут влиять сезонные факторы и интенсивность реализации федеральных туристических программ». Наиболее активный приток постояльцев, по мнению эксперта, с высокой вероятностью будет наблюдаться в регионах, уже заслуживших популярность у отдыхающих, — в Республике Алтай, Алтайском крае и Кузбассе.

Дарья Решетникова