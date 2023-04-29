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Коммерсантъ FM
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Сколько жители разных стран отдыхают на праздники

Инфографика

В начале мая россиян традиционно ждет череда нерабочих праздничных дней. Практически каждый год они сопровождаются дискуссиями о необходимости сокращения праздников, которые хороши для людей, но невыгодны для бизнеса и экономики в целом. Россия, хоть и не является абсолютным рекордсменом по количеству праздничных выходных, по общему числу праздников и отпускных дней, входит в число мировых лидеров. Сколько отдыхают в разных странах — в инфографике «Ъ».

Как показало глобальное исследование, проведенное порталом Resume.io, в странах мира насчитывается в среднем по 12 праздничных нерабочих дней в году. Россия с 14 официальными праздниками немного превышает среднестатистический показатель. Тем не менее она не входит в топ-10 стран по количеству официальных праздников. Возглавляет десятку Иран, в котором со всеми религиозными праздниками и памятными датами, связанными с Исламской революцией, набегает почти месяц (27 дней) дополнительных выходных. Европейской праздничной столицей можно назвать Сан-Марино (20 дней). В общем, как отмечают эксперты, большинство стран—лидеров по количеству праздников расположены в Азии и на Ближнем Востоке.

Топ-10: Иран (27), Бангладеш (24), Азербайджан (21), Камбоджа (21), Сан-Марино (20), Мьянма (20), Казахстан (19), Гайана (19), Ирак (18), Колумбия (18).
Топ-10: Иран (27), Бангладеш (24), Азербайджан (21), Камбоджа (21), Сан-Марино (20), Мьянма (20), Казахстан (19), Гайана (19), Ирак (18), Колумбия (18).

Топ-10: Иран (27), Бангладеш (24), Азербайджан (21), Камбоджа (21), Сан-Марино (20), Мьянма (20), Казахстан (19), Гайана (19), Ирак (18), Колумбия (18).

Топ-10: Иран (27), Бангладеш (24), Азербайджан (21), Камбоджа (21), Сан-Марино (20), Мьянма (20), Казахстан (19), Гайана (19), Ирак (18), Колумбия (18).

Исходные данные смотрите здесь.

Стоит добавить, что помимо праздников эксперты оценили и продолжительность оплачиваемых отпусков. Их конечной целью было определить, сколько дней отдыха в году положено жителям разных стран. Всего удалось обнаружить 22 страны, в которых работникам по закону полагается 30 дней оплачиваемого отпуска в год. Половина из них — в Африке. США, напротив, являются единственной развитой страной, в которой нет обязательного оплачиваемого отпуска, установленного федеральным законом. Этот вопрос остается на усмотрение работодателя. В среднем сотрудники получают скромные по нашим меркам 14 дней, но некоторые работают вообще без отпусков.

Если объединить праздники и оплачиваемый отпуск, то на первом месте по общему количеству дней отдыха в году оказался тот же Иран. Россия также попала в число лидеров. По суммарному количеству праздничных (14) и отпускных (28) дней она расположилась во второй десятке. Из европейских стран в верхнюю двадцатку входят лишь карликовые Сан-Марино, Андорра и Монако. Панама — единственный представитель Северной и Центральной Америки в топ-100 рейтинга.

В исследовании Resume.io проанализировано законодательство 197 стран мира. Учитывались праздничные дни, которые обычно приходятся на будний день или предусматривают оплачиваемый нерабочий день в будни, если выпадают на выходные. Под оплачиваемым отпуском понимается минимальное ежегодное количество отпускных дней, положенное по закону работнику, работающему стандартную пятидневную рабочую неделю.

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