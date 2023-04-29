Количество нерабочих праздничных дней в разных странах мира

Страна Дней Иран 27 Бангладеш 24 Азербайджан 21 Камбоджа 21 Сан-Марино 20 Мьянма 20 Казахстан 19 Гайана 19 Ирак 18 Колумбия 18 Грузия 17 Восточный Тимор 17 Танзания 17 Исландия 16 Аргентина 16 Иордания 16 Шри-Ланка 16 Индонезия 16 Япония 16 Тринидад и Тобаго 16 Йемен 15 Кот-д'Ивуар 15 Буркина-Фасо 15 Афганистан 15 Бурунди 15 Латвия 15 Литва 15 Словакия 15 Южная Корея 15 Андорра 14 Бахрейн 14 Бутан 14 Россия 14 Мальта 14 Испания 14 Южный Судан 14 Албания 14 Кипр 14 Маврикий 14 Монголия 14 Пакистан 14 Турция 14 Белиз 14 Мадагаскар 13 Нигер 13 Того 13 Австрия 13 Бенин 13 ЦАР 13 Португалия 13 Египет 13 ЮАР 13 Гамбия 13 Уганда 13 Болгария 13 Хорватия 13 Лихтенштейн 13 Польша 13 Румыния 13 Словения 13 Непал 13 Эфиопия 13 Барбадос 13 Гана 13 Гаити 13 Доминиканская Республика 13 Сент-Китс и Невис 13 Таиланд 13 Кирибати 13 Кувейт 12 Мали 12 Монако 12 Перу 12 Туркменистан 12 Сенегал 12 Украина 12 Ангола 12 Сейшельские Острова 12 Армения 12 Чехия 12 Италия 12 Киргизия 12 Северная Македония 12 Намибия 12 Уругвай 12 Эквадор 12 Гватемала 12 Малави 12 Венесуэла 12 Доминика 12 Парагвай 12 Свазиленд (Эсватини) 12 Куба 12 Гренада 12 Гондурас 12 Филиппины 12 Алжир 11 Экваториальная Гвинея 11 Гвинея 11 Мальдивы 11 Панама 11 Молдова 11 Франция 11 Габон 11 Замбия 11 Зимбабве 11 Кения 11 Эстония 11 Финляндия 11 Венгрия 11 Косово 11 Новая Зеландия 11 Сербия 11 Тонга 11 Сьерра-Леоне 11 Руанда 11 Боливия 11 Сальвадор 11 Вануату 11 Сент-Люсия 11 Сент-Винсент и Гренадины 11 Антигуа и Барбуда 11 Коста-Рика 11 Суринам 11 Тувалу 11 Вьетнам 11 Бразилия 11 Ямайка 11 Либерия 11 Малайзия 11 Бруней 11 Сингапур 11 Нигерия 11 Китай 11 Палау 11 Джибути 10 Шотландия 10 ОАЭ 10 Люксембург 10 Швеция 10 Кабо-Верде 10 Норвегия 10 Саудовская Аравия 10 Бельгия 10 Босния и Герцеговина 10 Марокко 10 Катар 10 Сомали 10 Узбекистан 10 КНДР 10 Лесото 10 Багамские Острова 10 Фиджи 10 Самоа 10 Тайвань 10 Науру 10 США 10 Коморские Острова 9 Оман 9 Республика Конго 9 Дания 9 Беларусь 9 Таджикистан 9 Гвинея-Бисау 9 Германия 9 Ирландия 9 Нидерланды 9 Швейцария 9 Камерун 9 Израиль 9 Никарагуа 9 Соломоновы Острова 9 Папуа—Новая Гвинея 9 Сирия 9 Демократическая Республика Конго 9 Мозамбик 9 Канада 9 Микронезия 9 Маршалловы Острова 8 Сан-Томе и Принсипи 8 Черногория 8 Судан 8 Великобритания 8 Ботсвана 8 Лаос 8 Эритрея 8 Палестина 8 Мексика 8 Австралия 7 Мавритания 7 Греция 6 Тунис 6 Чили 5 Чад 4 Индия 3 Ливан 2 Ливия 0