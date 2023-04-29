Количество нерабочих праздничных дней в разных странах мира

|
|Страна
|Дней
|Иран
|27
|Бангладеш
|24
|Азербайджан
|21
|Камбоджа
|21
|Сан-Марино
|20
|Мьянма
|20
|Казахстан
|19
|Гайана
|19
|Ирак
|18
|Колумбия
|18
|Грузия
|17
|Восточный Тимор
|17
|Танзания
|17
|Исландия
|16
|Аргентина
|16
|Иордания
|16
|Шри-Ланка
|16
|Индонезия
|16
|Япония
|16
|Тринидад и Тобаго
|16
|Йемен
|15
|Кот-д'Ивуар
|15
|Буркина-Фасо
|15
|Афганистан
|15
|Бурунди
|15
|Латвия
|15
|Литва
|15
|Словакия
|15
|Южная Корея
|15
|Андорра
|14
|Бахрейн
|14
|Бутан
|14
|Россия
|14
|Мальта
|14
|Испания
|14
|Южный Судан
|14
|Албания
|14
|Кипр
|14
|Маврикий
|14
|Монголия
|14
|Пакистан
|14
|Турция
|14
|Белиз
|14
|Мадагаскар
|13
|Нигер
|13
|Того
|13
|Австрия
|13
|Бенин
|13
|ЦАР
|13
|Португалия
|13
|Египет
|13
|ЮАР
|13
|Гамбия
|13
|Уганда
|13
|Болгария
|13
|Хорватия
|13
|Лихтенштейн
|13
|Польша
|13
|Румыния
|13
|Словения
|13
|Непал
|13
|Эфиопия
|13
|Барбадос
|13
|Гана
|13
|Гаити
|13
|Доминиканская Республика
|13
|Сент-Китс и Невис
|13
|Таиланд
|13
|Кирибати
|13
|Кувейт
|12
|Мали
|12
|Монако
|12
|Перу
|12
|Туркменистан
|12
|Сенегал
|12
|Украина
|12
|Ангола
|12
|Сейшельские Острова
|12
|Армения
|12
|Чехия
|12
|Италия
|12
|Киргизия
|12
|Северная Македония
|12
|Намибия
|12
|Уругвай
|12
|Эквадор
|12
|Гватемала
|12
|Малави
|12
|Венесуэла
|12
|Доминика
|12
|Парагвай
|12
|Свазиленд (Эсватини)
|12
|Куба
|12
|Гренада
|12
|Гондурас
|12
|Филиппины
|12
|Алжир
|11
|Экваториальная Гвинея
|11
|Гвинея
|11
|Мальдивы
|11
|Панама
|11
|Молдова
|11
|Франция
|11
|Габон
|11
|Замбия
|11
|Зимбабве
|11
|Кения
|11
|Эстония
|11
|Финляндия
|11
|Венгрия
|11
|Косово
|11
|Новая Зеландия
|11
|Сербия
|11
|Тонга
|11
|Сьерра-Леоне
|11
|Руанда
|11
|Боливия
|11
|Сальвадор
|11
|Вануату
|11
|Сент-Люсия
|11
|Сент-Винсент и Гренадины
|11
|Антигуа и Барбуда
|11
|Коста-Рика
|11
|Суринам
|11
|Тувалу
|11
|Вьетнам
|11
|Бразилия
|11
|Ямайка
|11
|Либерия
|11
|Малайзия
|11
|Бруней
|11
|Сингапур
|11
|Нигерия
|11
|Китай
|11
|Палау
|11
|Джибути
|10
|Шотландия
|10
|ОАЭ
|10
|Люксембург
|10
|Швеция
|10
|Кабо-Верде
|10
|Норвегия
|10
|Саудовская Аравия
|10
|Бельгия
|10
|Босния и Герцеговина
|10
|Марокко
|10
|Катар
|10
|Сомали
|10
|Узбекистан
|10
|КНДР
|10
|Лесото
|10
|Багамские Острова
|10
|Фиджи
|10
|Самоа
|10
|Тайвань
|10
|Науру
|10
|США
|10
|Коморские Острова
|9
|Оман
|9
|Республика Конго
|9
|Дания
|9
|Беларусь
|9
|Таджикистан
|9
|Гвинея-Бисау
|9
|Германия
|9
|Ирландия
|9
|Нидерланды
|9
|Швейцария
|9
|Камерун
|9
|Израиль
|9
|Никарагуа
|9
|Соломоновы Острова
|9
|Папуа—Новая Гвинея
|9
|Сирия
|9
|Демократическая Республика Конго
|9
|Мозамбик
|9
|Канада
|9
|Микронезия
|9
|Маршалловы Острова
|8
|Сан-Томе и Принсипи
|8
|Черногория
|8
|Судан
|8
|Великобритания
|8
|Ботсвана
|8
|Лаос
|8
|Эритрея
|8
|Палестина
|8
|Мексика
|8
|Австралия
|7
|Мавритания
|7
|Греция
|6
|Тунис
|6
|Чили
|5
|Чад
|4
|Индия
|3
|Ливан
|2
|Ливия
|0