ОАО «РЖД» завершило модернизацию станции Тихорецкая на Кубани

ОАО «Российские железные дороги» завершило работы по обновлению станции Тихорецкая в Краснодарском крае. Это важнейший транспортный узел на пути к портам Азово-Черноморского бассейна и транспортному коридору «Север – Юг», сообщает пресс-служба СКЖД.

Работы на станции велись с 2016 года без остановки движения. На объекте были модернизированы три поста электрической централизации (отвечают за управление стрелками и светофорами), введены четыре парка новых устройств микропроцессорной централизации (управляет устройствами автоматики), а также построен путепровода длиной 34,2 м. Также здесь внедрили новую цифровую систему станционного управления

Одновременно в моменты пиковых нагрузок на станции трудились до 450 специалистов и 55 единиц техники. Было отсыпано 389 тыс. куб. м земляного полотна, уложено 26,7 км пути и 110 стрелочных переводов.

После реконструкции через Тихорецкую будут дополнительно провозить около 8 млн т грузов ежегодно. Также повысятся пропускные возможности по направлению из Поволжья на Юг в 2,5 раза, до 101 пары грузовых поездов в сутки

Анастасия Назарова