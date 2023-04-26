Maag встречают по одежке

В Москве открылся первый магазин Maag — бренда, пришедшего на смену Zara. Он расположен в центре столицы — на Неглинной улице, где раньше был флагманский магазин марки компании Inditex. Посетившие его журналисты сообщают, что цены на одежду немного выше, чем предлагала Zara. Правда, в целом они все еще находятся в районе нескольких тысяч рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего в России должно заработать 65 магазинов сети Maag. И на старте бренд столкнулся со множеством проблем, но его позиции все равно неплохие, говорит глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько: «Давайте честно, каких-то новых крупных международных игроков на рынок не вышло. Maag — бренд новорожденный у нас, но на хорошо знакомых площадках. В том же дизайне, к которому привыкли покупатели Zara.

Поэтому не могу сказать, что у них жуткая ситуация на старте. Многие площадки занимают бренды Melon Fashion Group, Gloria Jeans и другие компании. Безусловно, одежда станет дороже — инфляция никуда не делась. Maag пришлось везти ключевые элементы своей коллекции самолетом, что очень дорого в нынешние времена. Альтернативных вариантов у них не было.

Действительно, тут может быть падение в трафике и в выручке до 15%, но вопрос в том, как бренд будет коммуницировать со своей аудиторией. Насколько они раскачаются, как быстро начнут открывать магазины. Насколько они смогут стабилизировать свои цены в перспективе, как пройдут эти пилотные открытия первых магазинов».

Кроме того, на успех бренда может позитивно повлиять и сотрудничество с предшественником — Inditex, полагает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс:

«У компании Maag есть хороший шанс привлечь внимание покупателей Zara, потому что марка выходит под наблюдением, опекой Inditex Group.

Соответственно, на него возложены большие ожидания. Рынок, безусловно, не пустой. Более того, плотность конкуренции за прошедший год увеличилась, поскольку российские компании были проактивны. Многие открыли новые направления, увеличили свои площади, добавили линейки, поэтому никаких пустых ниш нет.

Когда выходила Zara, это было без всякой помпы. Не знаю, почему так делает Maag, но сам по себе принцип Inditex — не проводить никаких шумных рекламных кампаний. Иногда торжественные открытия происходят позже, чем физически открытые двери. Первые отзывы говорят о том, что бренд предлагает довольно развитую широкую базу. Она более ярких цветов, чем привыкли видеть от Zara».

27 апреля должны открыться и другие магазины Maag, в том числе в торговых центрах Москвы и области. Начала работы преемника Zara ждут и в регионах. Например, ТЦ в Тюмени готовятся к открытию точек в мае. Бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Uterque и Bershkа принадлежат компании Inditex. Она закрыла свои магазины в России в марте 2022-го. Правда, вскоре ее вещи стали появляться на марктеплейсах. Модным брендом Maag владеет ливанская группа компаний Daher — именно она выкупила российский сегмент бизнеса компании Inditex.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Сабина Адлейба