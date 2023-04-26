Мастер-план проекта «Новая Анапа» разработают в 2024 году

Мастер-план развития участка между Черным морем и Кизилташским лиманом по проекту «Новая Анапа» разработают в 2024 году. Его площадь составляет 1,6 га, сообщает пресс-служба мэрии Анапы.

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«Проект, который реализуется по поручению Президента России, станет образцом туристско-рекреационного центра международного уровня и позволит ежегодно привлечь в Анапу от 3 до 5 миллионов туристов»,- отметили в мэрии курорта.

Представители администрации города и госкорпорации «Туризм.рф» обсудили реализацию проекта «Новая Анапа». Они рассмотрели вопросы проведения инженерных изысканий, а также разработки архитектурных и планировочных решений на территории будущего курорта.

«Новая Анапа» появится в станице Благовещенской. Там в едином архитектурном стиле планируют создать зоны отдыха, прогулок и спорта. Инвестиции в проект составят около 250 млрд руб. Власти рассчитывают, что создание курорта увеличит на 17 км песчаные пляжи, привлечет на Кубань более 350 млрд руб. инвестиций и создаст в регионе около 14 тыс. рабочих мест и около 15 тыс. новых гостиничных номеров.

Татьяна Ручкина

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