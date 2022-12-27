Курорт «Новая Анапа» позволит привлечь на Кубань более 350 млрд рублей инвестиций

Создание курорта «Новая Анапа» привлечет в Краснодарский край более 350 млрд руб. инвестиций, увеличит на 17 км песчаные пляжи и создаст в регионе не менее 14 тыс. рабочих мест и около 15 тыс. новых гостиничных номеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Он подчеркнул, что сейчас дефицит гостиниц и пляжных территорий тормозит развитие индустрии. Вице-премьер считает, что потенциал Краснодарского края реализован не полностью.

«На курорте будут построены набережные, рестораны, аквапарк, сервисная инфраструктура. <...> Придание территории статуса особой экономической зоны позволит дать преференции бизнесу и ускорит развитие туристической инфраструктуры, что нам и поручал президент России Владимир Путин»,— отметил Дмитрий Чернышенко.

На заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в России вице-премьер поручил подготовить детальный план-график реализации проекта нового курорта. Он должен учитывать предложения всех заинтересованных ведомств. Согласованные решения примут до 1 февраля.

Курорт «Новая Анапа» появится в станице Благовещенской на территории 1,6 тыс. га. Там в едином архитектурном стиле создадут зоны отдыха, прогулок и спорта. Ранее Дмитрий Чернышенко отмечал, что новый курорт должен быть готов в течение двух-трех лет. Инвестиции в проект составят около 250 млрд руб. Рассчитывается, что проект сможет привлечь более 3 млн туристов.

Татьяна Ручкина

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