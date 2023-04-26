«Продимекс Агро» засеял сахарной свеклой 25% запланированных площадей в Воронежской области

Воронежские предприятия УК «Продимекс Агро» к 24 апреля выполнили сев сахарной свеклы в регионе на 25% запланированных площадей (20,9 тыс. га). Об этом рассказали в «Продимексе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сев сахарной свеклы на воронежских предприятиях холдинга начался 8 апреля. Ее планируется посеять примерно на той же площади, что и годом ранее,— 82 тыс. га.

К концу марта на полях в регионах присутствия «Продимекс Агро» (Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) еще сохранялось большое количество переувлажненных участков, из-за чего предприятия не могли своевременно приступить к обработке почвы. Зато семена и техника были готовы в полном объеме в запланированные сроки.

По предварительным оценкам Минсельхоза, в 2023 году в России сев сахарной свеклы может быть проведен на площади более 1,042 млн га. По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка, площади под свеклой могут вырасти до 1,050-1,065 млн га.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.