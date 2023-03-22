Предприятия «Продимекса» в Черноземье обеспечены ресурсами для посевной

Холдинг «Продимекс» завершает подготовку к весенней посевной кампании в регионах средней полосы. Сельхозпредприятия Курской области рассчитывают посеять яровые на 144 тыс. га. Яровую пшеницу и сахарную свеклу планируют высевать с 25 марта по 30 апреля, сою — с 25 апреля по 31 мая. На тех полях, где осенью подготовка почвы не велась, будет использоваться прямой сев. К настоящему моменту в регионе почва оттаяла, влаги в ней достаточно. Озимые перезимовали удовлетворительно. В конце прошлой — начале нынешней недели агропредприятия Курской области вышли на подкормку озимых. Семена и удобрения для посевной кампании заготовлены, техника готова на 40% (и будет полностью готова к началу сева), производится протравливание семян яровой пшеницы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В Белгородской области ведется подкормка озимых. На следующей неделе сельхозпредприятия начнут сев яровой пшеницы, а также приступят к внесению минеральных удобрений под сахарную свеклу и подсолнечник. Старт сева сахарной свеклы запланирован на начало апреля.

В Пензенской области агропредприятия планируют начать подкормку озимых в конце нынешней недели. В этом регионе почва еще мерзлая, но, по оценке специалистов, озимые перезимовали нормально и влаги достаточно. Семена и удобрения заготовлены в полном объеме, техника готова на 70% и будет полностью готова к началу сева — 10-15 апреля.

В Башкортостане подкормка озимых начнется в первой декаде апреля, начало посевной кампании запланировано на 20–25 апреля. Семена и удобрения заготовлены в полном объеме, техника готова на 90%.

Предприятия УК «Продимекс Агро» (Воронежская, Липецкая и Тамбовская области) ведут весенние полевые работы с 11 марта. Вносятся минеральные удобрения под яровые культуры (к 15 марта они внесены на 2,8 тыс. га), ведется подкормка озимой пшеницы и многолетних трав. Наибольшая часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. На остальной части посевов проводится мониторинг, по результатам которого будет приниматься решение о возможном пересеве. Удобрения вносятся только после обследования полей, подсчета густоты растений и оценки их состояния: в первую очередь подкормка проводится на площадях со слаборазвитыми, но жизнеспособными посевами.

Посевная площадь озимой пшеницы в УК «Продимекс Агро» в нынешнем году составляет 74,7 тыс. га — на 34% меньше, чем годом ранее. Причиной уменьшения стали неблагоприятные погодные условия осени 2022 года: из-за обильных дождей озимые не удалось посеять в полном объеме. Из-за этого оставшиеся площади весной засеиваются яровыми колосовыми культурами и соей. Площадь под яровой пшеницей в 2023 году относительно 2022 года увеличилась на 48%, под яровым ячменем — на 10%, под соей — на 16%. Сахарную свеклу планируется посеять примерно на той же площади, что и ранее,— 82 тыс. га.

На полях в регионах присутствия «Продимекс Агро» сохраняется большое количество переувлажненных участков. Из-за этого предприятия не могут приступить к обработке почвы: она начнется по достижении физической спелости почвы (для минимизации ее переуплотнения). На предприятиях в Черноземье завершается сортировка семян зерновых культур и сои; хозяйства приступают к обработке собственных семян протравителями. Семена сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы законтрактованы в полном объеме и проблем с их поставками нет, подчеркивают в компании. Весенний сев «Продимекс Агро» планирует начать в последних числах марта — начале апреля.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.