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Коммерсантъ FM
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Прививкам потребовалось время

Достаточно ли вакцин от кори в частных медцентрах Москвы

В частных клиниках Москвы не хватает вакцин от кори, в нескольких лечебных учреждениях “Ъ FM” подтвердили, что в последние недели они вынуждены отказывать пациентам, желающим сделать прививку. За первые три месяца в стране зарегистрированы 1,3 тыс. случаев заражения корью. Это колоссальный рост по сравнению с прошлыми годами, сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. В столице главными очагами распространения стали вузы. С 25 апреля на удаленку перевели один из кампусов Российского технологического университета на Стромынке, где корью заболел первокурсник.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Вакцина появится в столице через две-три недели, сообщил главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе: «В последние годы она является основным и главным препаратом, которым мы проводим, как и большинство других лечебных учреждений страны, иммунопрофилактику от коревой инфекции. Но в настоящее время в наличии ее нет, как и во многих государственных поликлиниках.

Мы ожидаем поступление препарата к 15 маю. По всем профилям всех клинических испытаний вакцина соответствует необходимым требованиям, она безопасна, ее можно использовать, не боясь каких-то осложнений».

“Ъ FM” выяснил, что в Москве все же есть несколько клиник, где еще остались вакцины от кори. Причем, импортный препарат найти проще, чем российский, медработники предлагают прививки производства США или Нидерландов. Стоимость процедуры в комплексе с приемом терапевта варьируется от 4,5 тыс. руб. до 6,5 тыс. руб.

В начале апреля Роспотребнадзор запустил кампанию по так называемой подчищающей иммунизации: должны вакцинироваться все, у кого не было прививки от кори. Но в целом в ведомстве оценивают охват иммунизацией в стране выше 95%. «Риски эпидемиологического распространения заболевания исключены»,— заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Можно ли остановить распространение кори в вузах

Собственные исследования проводят и коммерческие лаборатории. Там столкнулись с валом запросов на проверку уровня антител, рассказала руководитель отдела по связям с общественностью группы компаний «Инвитро» Нина Орешкина:

«С декабря прошлого года с первой вспышки заметно увеличилось число желающих сдать такой тест. Для сравнения — за весь 2022-й мы провели более 52 тыс. исследований на антитела кори класса IgG. Из этого массива более 68% результатов получились положительными, то есть они свидетельствуют о сформированном иммунном ответе организма к данной инфекции.

Что мы видим в 2023 году? За первые четыре месяца исследование на наличие иммунного ответа к кори было проведено уже более 40 тыс. раз. Это говорит о высоком интересе к этому тесту и существенных опасениях со стороны пациентов. Что касается процента положительных результатов, то он также остается высоким и составляет порядка 78%. Это хороший показатель».

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Вместе с тес самая напряженная ситуация с корью сложилась в Дагестане. Там подтверждены 188 случаев заболевания. Руководитель республиканского Роспотребнадзора объяснил эту вспышку отказом жителей от профилактических прививок.

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Светлана Белова

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