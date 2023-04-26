В Белгородской области задержали жителя Твери, пытавшегося вступить в украинский «Легион ''Свобода России"»

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области и пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям задержали жителя Твери 2003 года рождения, пытавшегося уехать на Украину для участия в боевых действиях против РФ. Там он планировал вступить в украинское формирование «Легион ''Свобода России"», воюющее на стороне ВСУ, сообщили «Ъ-Черноземье» в УФСБ по Белгородской области.

«Готовясь к преступлению, молодой человек осуществлял мониторинг информационных сводок участков боевых действий на приграничной территории Украины, разработал пеший маршрут пересечения госграницы в обход установленных пунктов пропуска»,— рассказали в управлении.

Чтобы подтвердить украинским кураторам готовность совершать преступления против российских военных, он собирался поджечь военкомат в одном из городов Центральной России и отправить видеоотчет представителям «легиона».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам приготовления к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), сообщили в УФСБ. Он заключен под стражу; расследование продолжается.

Олег Мухин

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