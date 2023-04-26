В Ленобласти разрешили приносить портреты для «Бессмертного полка» на другие мероприятия к 9 мая

Портреты участников Великой Отечественной войны, подготовленные к акции «Бессмертный полк», можно приносить на любые другие мероприятия, приуроченные ко Дню Победы во всей Ленобласти, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Ранее организаторы «Бессмертного полка» объявили о замене традиционных шествий по всей стране на другие форматы проведения.

«На всех мероприятиях в городах и поселках жителей и гостей ждут с портретами и фотографиями своих героев. На главных улицах Луги, Гатчины, Выборга пройдут военные парады, в других городах — мотопробеги и автопробеги, шествия реконструкторов. У всех военных мемориалов состоятся митинги и возложения цветов»,— написал господин Дрозденко в своем Telegram-канале в среду, 26 апреля.

Напомним, представители федерального движения «Бессмертного полка» заявили об отмене традиционных шествий 18 апреля. Как разъяснили представители движения, они «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире». В частности, предлагается размещать портреты ветеранов на автомобилях либо «прикрепить фотографии героев своих семей к одежде». МВД уже официально заявило, что не будет выписывать штрафы за фотографии ветеранов на автомобилях.

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