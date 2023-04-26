Совет федерации одобрил закон об упрощении процедуры госзакупок

Закон об упрощении процедуры государственных и муниципальных закупок был одобрен Советом федерации. Закон ускорит процедуру госзакупок и упростит ее, расширив допустимые объемы госконтрактов, которые можно заключать при электронном запросе котировок.

Запрос котировок — процедура выбора поставщика, во время которой информация о госконтракте публикуются в единой информационной системе (ЕИС) для неограниченного круга лиц. Победителем признается участник, соответствующий требованиям и предложивший наименьшую цену. С 2019 года запрос котировок проводится только в электронном виде. Закупки по этой процедуре проводятся за шесть календарных дней. Однако размер годового объема таких закупок ограничен: он не должен превышать 20% совокупного годового объема закупок заказчика или 100 млн руб. в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в прошедшем году составил менее 500 млн руб.

Принятые поправки повышают ценовой порог, допускающий проведение электронного запроса котировок, с 3 млн до 10 млн руб., а также до 2026 года снимают ограничения на объем таких закупок (сейчас он составляет 20%).

Кроме того, поправки разрешают до 2025 года проводить строительные закупки «под ключ» (сейчас объединение в одном лоте разных товаров и услуг может быть расценено как нарушение принципа конкуренции).

Документ предлагает разрешить заказчику самостоятельно разрабатывать правила определения и обоснования начальной максимальной цены контракта, с которой стартуют торги (сейчас закон требует собрать минимум три коммерческих предложения по товару от разных поставщиков). Также предлагается сократить сроки согласования заключения контракта с единственным поставщиком.

Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"» внесла 14 марта в Госдуму группа сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко и Николаем Журавлевым.

Анастасия Ларина