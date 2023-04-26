Управляющий сети отелей Marton Андрей Марченко планирует отправиться в зону СВО

Краснодарский предприниматель Андрей Марченко, владеющий сетью отелей Marton, заявил о намерении принять участие в специальной военной операции в качестве разведчика. Он опубликовал видео с предписанием Министерства обороны об отправке на службу в своей социальной сети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в марте этого года в отношении Андрея Марченко было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии правоохранителей, господин Марченко недоплатил 97,5 млн руб. В 2017 году его доход превысил 150 млн руб., из-за чего предприниматель утратил право на применение упрощенной системы налогообложения и должен был платить НДС. Андрея Марченко подозревают в дроблении деятельности в попытке уйти от выплаты налогов.

Анастасия Ермолаева