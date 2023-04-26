Bosch взялась за контрафакт

Претензии немецкой Bosch (Robert Bosch GmbH) продавцам товаров под ее маркой могут отвадить бизнес от параллельного импорта. Так считают некоторые собеседники “Ъ FM”. Производитель подал в России несколько десятков исков против индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. Речь идет о защите товарного знака, но другие подробности не приводятся. Какие товары становятся причиной споров, непонятно. Другие собеседники “Ъ FM” считают, что Bosch пытается бороться в первую очередь с подделками. Какие есть версии? И зачем эти тяжбы немецкой компании? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Bosch хоть и приостановила работу в России, но, похоже, не в восторге от попыток зарабатывать на ее имени и репутации. Иски о защите товарных знаков производитель подавал и раньше, но с сентября они стали массовыми. Суды начали регистрировать от 25 до 60 таких обращений в месяц. Фигурируют в документах, например, бензонасосы, продающиеся под известным немецким лейблом.

По словам собеседников “Ъ FM”, некоторые иски касаются товаров, ввезенных по параллельному импорту. В их удовлетворении компании отказали. Но доказать, что продавец ничего не нарушил, бывает сложно, отметила старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова:

«Во-первых, чтобы доказать, что товар ввезен по параллельному импорту и не является контрафактным, продавцы должны иметь всю цепочку договоров, которые подтверждают происхождение продукции от правообладателя. Этого может не быть.

Во-вторых, конкретный товар, в отношении которого обращается правообладатель, не внесен в перечень Минпромторга. Соответственно, по нему параллельный импорт не разрешен, и любая реализация может являться нарушением. Бывает и так: например, нарушение выявлено до того момента, когда соответствующий товар был помещен в перечень».

Какие товары Bosch стали причиной споров, в большинстве случаев неизвестно. А, значит, проверить, есть ли они в перечне Минпромторга, вряд ли возможно. Хотя у собеседников “Ъ FM” есть и другая версия: возможно, немецкая компания борется именно с контрафактом. С уходом западных концернов спрос, например, на автомобильные расходники под маркой Bosch — неоригинальные, но довольно качественные — вырос. Этим могут пользоваться недобросовестные продавцы. Но вычислить их несложно, отмечает управляющий партнер компании Patentus Дмитрий Марканов:

«Как это работает? Много закупок во всех торговых точках, много исков на небольшие суммы. Обычно они проходят в упрощенном порядке, без участия юристов. И задача тут не столько получить компенсацию, сколько создать ситуацию, при которой мелкие ИП являющиеся ответчиками, перестали бы покупать и перепродавать контрафактную продукцию».

Немецкий производитель подает иски против индивидуальных предпринимателей и небольших компаний. Чаще всего суд взыскивает в пользу Bosch от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб. Зачем же иностранной компании такие хлопоты, если в России она фактически не работает? Неужели она пытается компенсировать потери? Управляющий партнер юридической фирмы Semenov&Pevzner Роман Лукьянов уверен, что Bosch преследует другие цели:

«Если это параллельный импорт, то представитель — юрист, который подает такой иск — понимает и учитывает риск. Практически наверняка у них есть какая-то инструкция, которая позволяет идентифицировать, что является контрафактом, а что нет.

Стоимость компенсаций для любых добросовестных правообладателей — это все средства защиты, инструменты. А цель — обеспечить чистоту бренда и своей деловой репутации».

Но заставят ли российских предпринимателей такие, на первый взгляд, скромные штрафы отказаться от перепродажи ходового товара? Учитывая, что поводом для иска иногда становятся позиции, купленные за несколько сотен рублей, например, набор пилок для лобзика, тактика немецкой компании выглядит не такой уж бессмысленной.

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