Bosch потребовал от челябинских предпринимателей компенсации за товарные знаки

Немецкая технологическая компания Bosch (Robert Bosch GmbH) подала в Арбитражный суд Челябинской области иски о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков к двум челябинским предпринимателям. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Bosch попросил взыскать с предпринимателей Владимира Агеева и Елены Куракиной, которые занимаются техобслуживанием, ремонтом автотранспорта и торговлей запчастями, по 50 тыс. руб. В частности, компания потребовала с господина Агеева по 25 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на каждый из товарных знаков №39873 и №39872. Это исковое заявление суд оставил без движения до 22 мая для устранения недочетов.

Аналогичные иски о защите прав на товарные знаки Bosch подала к индивидуальным предпринимателям и автосалонам в Самарской, Свердловской, Новосибирской, Московской, Волгоградской областях, Удмуртии, Ставропольском крае и Москве.