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Коммерсантъ FM
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Wintershall Dea изучает варианты выхода из активов в России

Глава германской нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что не видит перспектив сотрудничества с Россией в обозримом будущем. По его словам, компания изучает доступные варианты выхода из своих российских активов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции»,— рассказал он на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Как уточнил господин Мерен, Wintershall Dea «рассматривает различные опции по выходу из активов» в РФ. Однако этот процесс является сложным, потому что российские власти «постоянно создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры», отметил он.

В январе Wintershall Dea объявила о решении покинуть Россию. Немецкая компания вместе с «Газпромом» и австрийской OMV ведет совместное предприятие «Севернефтегазпром» с 2007 года. Убыток от списания российских активов в Wintershall Dea оценили в €5,3 млрд. В феврале компания сообщила о пропаже €2 млрд дивидендов от совместных предприятий в России.

Лаура Кеффер

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