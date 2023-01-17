Wintershall Dea объявила о решении покинуть Россию

Немецкая Wintershall Dea объявила о решении покинуть российский рынок. Крупнейшая нефтегазовая компания Европы выйдет из активов в России после исполнения действующих обязательств. Убыток от списания российских активов составит €5,3 млрд, сообщили в компании.

«Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил решение правления о выходе из России. Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию в установленном порядке с соблюдением всех применимых законов и правил»,— говорится в сообщении на сайте компании.

Генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен объяснил, что компания считает «нецелесообразным» продолжение своей деятельности в России. «Введенные в последние месяцы российским правительством ограничения в отношении западных компаний и вмешательство извне в деятельность наших совместных предприятий сделало невозможным деятельность Wintershall Dea в России»,— сказал господин Мерен.

В заявлении компании упоминается указ президента России Владимира Путина от 22 декабря 2022 года. Согласно документу, «Газпром» не может покупать газ у совместных с Wintershall Dea предприятий дороже регулируемой цены. Предельный размер цен, согласно указу, устанавливает правительство.

28 апреля Марио Мерен заявил, что Россия «пересекла черту» в партнерских отношениях, начав спецоперацию на Украине. Он сказал, что конфликт на Украине означает окончание эры экономического сотрудничества. Тогда компания списала €1,5 млрд активов, cвязанных с деятельностью в России. Большая часть из них — инвестиции и выплаты по «Северному потоку-2».

«Газпром», Wintershall Dea и австрийская OMV ведут совместное предприятие «Севернефтегазпром» с 2007 года. Оно занимается разработкой на Южно-русском нефтегазоконденсатном месторождении. Еще одно СП российской и немецкой энергетических компаний — «Ачимгаз», созданный в 2006 году. Компания добывает природный газ в окрестностях Нового Уренгоя. Также Wintershall Dea участвует в международном консорциуме по строительству и эксплуатации «Северного потока-2».

Лусине Баласян