Wintershall Dea сообщила о пропаже €2 млрд дивидендов от совместных предприятий в России

Немецкая Wintershall Dea не получила дивиденды за 2022 год в сумме €2 млрд от совместных предприятий в России, сообщил глава компании Марио Мерен. По его словам, это произошло из-за российского указа о ценовых ограничениях по продаже углеводородов.

«Все эти средства наличные аккумулировались в течение года, €2 млрд. Эти средства в принципе пропали, поскольку российское государство издало указ, который фактически с 1 марта 2022 года определил ценовое ограничение по продаже углеводородов, которые добывали наши СП, будь то газ или газовый конденсат»,— сказал Марио Мерен на ежегодной пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В компании не исключают подачи исков против России из-за ухода из страны. «Мы рассмотрим все возможные варианты, чтобы уменьшить ущерб для компании, ее акционеров и сотрудников»,— сказал Марио Мерен (цитата по Reuters).

Wintershall Dea — один из инвесторов газопровода «Северный поток-2». Компании также принадлежит 15,5% в операторе «Северного потока», 25,01% — в совместном с «Газпромом» «Ачим девелопмент». Wintershall Dea также управляет разрабатывающим Южно-Русское месторождение «Севернефтегазпромом» вместе с «Газпромом» и OMV.

17 января этого года Wintershall Dea сообщила о планах уйти из России. Убыток от деконсолидации совместных предприятий в России составит около €5,3 млрд.

Олеся Павленко