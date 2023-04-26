Кипрская компания выплатит долги кубанской «Жестянобаночной мануфактуры» на сумму 139 млн рублей

Головную компанию ООО «Жестянобаночная мануфактура» — кипрскую фирму Naderix Holdings Limited, а также бывшего гендиректора общества Сергея Дмитриенко Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности по долгам фирмы на сумму 139,1 млн руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Дмитриенко являлся генеральным директором ООО «Жестянобаночная мануфактура» с ноября 2011 года по май 2017 года.

По данным картотеки Арбитражного суда, процедура наблюдения была введена в отношении ООО «Жестянобаночная мануфактура» в июне 2015 года по заявлению ООО «СПС К» (Московская область, город Видное). Сумма задолженности общества перед ООО «СПС К» составляла 17,3 млн руб. В очередь реестра требований кредиторов компании суд также включил требования: ООО «Автобан-Юг» в сумме 11,2 млн руб., ООО ТД «АгромирМ» в сумме 48,8 млн руб., ООО «Олива Премиум» в сумме 20,7 млн руб., а также ФНС России в сумме 45,8 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Жестянобаночная мануфактура» зарегистрировано в Крымске в 2006 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Головная компания общества NADERIX HOLDINGS LIMITED (Кипр). Основной вид деятельности — производство прочих готовых металлических изделий. Выручка общества в 2021 году составила 390 тыс. руб., убыток — 5,5 млн руб.

Права требования ООО «Жестянобаночная мануфактура» к ООО Торговый дом «Агромир» на сумму 9,4 млн руб., к ООО «ПК Контех» на сумму 22 млн руб., к ООО «ТК Кубанские томаты» на сумму 1,7 млн руб., к ООО Торговый дом «Агромир» на сумму 16,2 млн руб. были выставлены на торги в декабре 2021 года. Однако торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников.

Тат Гаспарян

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