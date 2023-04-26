Краевые власти могут выкупить кинотеатр «Кристалл» за 370 млн рублей

Правительство Прикамья приняло решение о приобретении у ГК «Панорама» здания кинотеатра «Кристалл» в краевую собственность для размещения там регионального молодежного центра. Проект постановления о внесении соответствующих поправок в адресную инвестиционную программу Пермского края размещено на сайте правительства региона. В предыдущей версии инвестпрограммы было указано о намерении краевых властей приобрести «объекты недвижимого имущества» для этих целей. В обновленном документе в этой строке значится недвижимость по конкретному адресу: Комсомольский проспект, 53, где находится «Кристалл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее, когда рассматривалась возможность выкупить под региональный молодежный центр бывший клуб ВКИУ, на покупку объекта в бюджете региона было заложено 300 млн руб. По словам источника, знакомого с ситуацией, в случае с «Кристаллом» речь идет о более крупной сумме — около 370 млн руб. По данным «Ъ-Прикамье», сделка будет разбита на две части: сначала край выкупит само здание кинотеатра и коммунальные сети, а затем — кресла и кинооборудование, которые принадлежат сети «Синема Парк» и находятся у «Панорамы» на ответхранении.

В ГК «Панорама» предстоящую сделку пока не комментируют.

В декабре 2021 года краевые власти заявили о намерении создать региональный Дом молодежи. Изначально его планировалось разместить в здании бывшего клуба ВКИУ (ул. Окулова, 5), но затем в правительстве региона сообщили, что данный объект для этих целей не подходит, и стали искать другое здание.

В январе этого года появилась информация, что власти Прикамья рассматривают в качестве одного из вариантов кинотеатр «Кристалл» и ведут с его собственниками переговоры о покупке объекта в собственность края. В феврале ГК «Панорама» расторгла с компанией «Синема Парк» договор об аренде федеральной киносетью «Кристалла», а на прошлой неделе официально подтвердила сведения о переговорах с краевым правительством.