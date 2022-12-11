Курский губернатор: народные добровольческие дружины будут тренироваться на площадках ЧВК «Вагнер»

Губернатор приграничной с Украиной Курской области Роман Старовойт в интервью телеканалу Совета федерации рассказал, что с начала специальной военной операции в народные дружины вступило более 2 тыс. человек, они проходят подготовку на площадках ЧВК «Вагнер». Всего власти предполагают вступление в них порядка 6 тыс. По словам главы региона, дружины могли бы стать «костяком» сил теробороны в случае введения военного положения на территории области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам губернатора, с инициативой создания дружин выступили жители приграничных районов: «Это бывшие военнослужащие, те, кто прошел горячие точки и имеют боевой опыт, но не смогли убыть в войска в виде добровольцев или по частичной мобилизации». Они участвовали в патрулировании улиц и территорий важных объектов.

Так как уровень угрозы, по словам господина Старовойта, нарастает, власти приняли решение расширить полномочия добровольных дружин. Их, например, будут привлекать к тушению пожаров и ликвидации последствий природных катаклизмов.

«Ну и, конечно, эта дружина могла бы быть костяком сил территориальной обороны в случае (если это, не дай бог, произойдет) введения военного положения. Их инструктаж проходит под руководством военнослужащих Росгвардии, МВД, Министерства обороны. Также мы договорились, что на площадке ЧВК "Вагнер" проходят подготовку ребята, а всего их, мы предполагаем, будет порядка 6 тыс. человек»,— сказал губернатор. Он уточнил, что дружинники будут получать денежную поддержку в размере от 15 тыс. руб. в зависимости от выполняемых задач. Часть из них будет проживать дома, а часть — в специально отведенных для подготовки и работы местах. Дружина будет экипирована и обеспечена необходимыми инженерными средствами, а также ружьями для борьбы с дронами.

19 октября президент Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах режим среднего уровня реагирования. В Курской области власти занимаются строительством «засечной черты» на границе.

Сергей Толмачев, Воронеж