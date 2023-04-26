В Свердловской области рецидивиста подозревают в убийстве медика, приехавшего на вызов к его жене

В Березовском (Свердловская область) 65-летнего мужчину подозревают в убийстве 28-летнего медика выездной фельдшерской бригады, который приехал для оказания помощи его жене. В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили о возбуждении дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Инцидент произошел вечером 25 апреля в одном из домов по ул. Гагарина. По данным следствия, подозреваемый из личной неприязни напал на медика, «причинив проникающее ранение в область груди». Пострадавший смог добраться до машины скорой помощи, и его увезли в больницу. Однако спасти его не удалось.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что нападавший трижды привлекался к уголовной ответственности: дважды за кражу (в 1974 и 1976 годах), а также за причинение тяжкого вреда здоровью бывшей жене. В общей сложности в местах лишения свободы он провел 15 лет.

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