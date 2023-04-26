РПЦ призвала запретить использование человеческих лиц и голосов в технологиях ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) с человеческим лицом или голосом необходимо запретить из-за использования образа и подобия человека и его качеств как живого существа. С таким призывом выступил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви (РПЦ) иерей Федор Лукьянов, сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа. Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, т. е. запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы»,— говорится в презентации иерея, с которой он выступил на круглом столе, посвященном обсуждению правового регулирования и применения нейросетевых технологий в НИУ ВШЭ.

Федор Лукьянов считает необходимым закрепить на законодательном уровне введение маркировки для нейросетей, которая будет предупреждать человека, что он общается с искусственным интеллектом. Также он рекомендовал установить ответственность разработчика за содержание информации, транслируемой программой. В качестве примера иерей указал Китай, где такая ответственность закреплена как в административном, так и в уголовном законодательстве.

По словам Федора Лукьянова, защитить несовершеннолетних от нейросетей нужно из-за высокой опасности влияния на детскую психику. При этом ChatGPT следует локализовать под вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационные сети России, «ведь западные страны строят свои нейросети на основе своей этики, которая может расходиться с российской».

ChatGPT — чат-бот, разработанный компанией Open AI. Был запущен 30 ноября 2022 года. Он может писать код, создавать и переводить тексты, вести диалог, сочинять стихи и прозу, резюмировать научные статьи и генерировать изображения по запросу пользователей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что несмотря на критику искусственного интеллекта, российские власти продолжат его развивать. В то же время он указал на необходимость регулирования ИИ. «Что касается точки зрения тех, кто говорит об опасности ИИ, вы знаете, что любое лекарство при неправильном использовании превращается в яд. По мере того, как ИИ будет расширять свое присутствие в экономике, в общественной жизни, там также потребуется регулирование»,— добавил он.

О том, каковы претензии к создателям ChatGPT, — в материале «Ъ FM».