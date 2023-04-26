Против жителя ЕАО возбудили уголовное дело из-за убийства амурского тигра

В Облученском районе Еврейской автономной области (ЕАО) были обнаружены спрятанные останки самки амурского тигра. Животное убил житель города Облучье. Об этом сообщили в местном управлении ФСБ.

«Останки животного находились в тщательно замаскированном тайнике недалеко от населенного пункта. В ходе мероприятий установлено, что гражданин РФ 1991 года рождения застрелил амурского тигра из охотничьего ружья и закопал его на участке местности»,— говорится в сообщении пресс-службы ФСБ (цитата по «РИА Новости»). Возбуждено дело о незаконной добыче животных, занесенных в Красную книгу, или охраняемых международными договорами (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).

Амурский (уссурийский) тигр занесен в Международную Красную книгу. За последние сто лет численность этих животных в мире уменьшилась со ста тысяч особей до четырех тысяч. В России насчитывается около 750 особей этих животных.

В 2010 году президент Владимир Путин назвал сохранение популяции амурских тигров одной из важнейших государственных задач. Страны, в которых обитает этот хищник, договорились к 2022 году увеличить его популяцию вдвое. В 2013 году для этого в России создали АНО Центр «Амурский тигр». В 2022 году специалисты центра заявили, что численность тигров в России была увеличена вдвое — как и было оговорено.

Амурские тигры живут в кедрово-широколиственных лесах, в основном на хребте Сихотэ-Алинь. В России они обитают в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и ЕАО. По данным Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира ЕАО, в регионе обитает минимум 20 амурских тигров.

Из-за вырубки лесов и сокращения кормовой базы (диких кабанов) тигры нередко приходят в поселки. В феврале амурский тигр загрыз 51-летнего охотника в Хабаровском крае.

Анастасия Ларина