Лилию Чанышеву допросили в Кировском райсуде Уфы

В Кировском районном суде Уфы была допрошена экс-координатор уфимского штаба Навального («штабы Навального» признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены в России) Лилия Чанышева (внесена в список террористов и экстремистов). Как пояснил «Ъ-Уфа» ее адвокат Сергей Макаренко, допрос длился более трех часов.

Отвечая на вопросы своих адвокатов, пояснил он, госпожа Чанышева, в частности, пояснила, что вину в инкриминируемых ей преступлениях она не признает и считает уголовное дело политически мотивированным, а обвинение незаконным. «Лилия сообщила о том, что штаб был общественной организацией, которая занималась легальной классической оппозиционной деятельностью: ее волонтеры участвовали в выборах как наблюдатели, занимались антикоррупционными расследованиями, защитой прав общества и отдельных людей и так далее»,— сказал адвокат, добавив, что его подзащитная отрицает, что «когда-либо призывала к насилию».

По словам второго адвоката обвиняемой Рамиля Гизатуллина, Лилия Чанышева отказалась отвечать на вопросы двух прокуроров в знак протеста против, как она выразилась, незаконного преследования. «Отвечая на наши вопросы, Лилия сказала, что ее никто ее не воспринимал как экстремиста, когда она выступала в Курултае, горсовете по бюджету, раз предоставляли ей площадку»,— отметил он.

Лилия Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества (ч.3 ст. 282.1 УК РФ) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК РФ), а также в призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Венера Хисамова

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