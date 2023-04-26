Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Евгением Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что встретился с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Глава республики заявил, что они обсудили «самую актуальную повестку», но не стал раскрывать подробности беседы.

«Встретились с дорогим братом Евгением Пригожиным. Обсудили очень горячие вопросы международного характера. С Евгением Викторовичем нам всегда есть о чем поговорить, все-таки у нас очень много схожих интересов, да и задачи довольно часто выполняем совместные, о которых по телефону не поговоришь. Нет, подробности раскрывать не буду. О результатах сами скоро узнаете»,— написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Глава Чечни заявил, что часть разговора была посвящена санкциям Запада против него и Евгения Пригожина, поэтому у них такие радостные лица на фотографии, прикрепленной к публикации.

Эрдни Кагалтынов