Татарстан сэкономил на расходах

Власти Татарстана в первые три месяца 2023 года исполнили бюджет с огромным профицитом — 35,2 млрд руб. Всего в казну поступило почти 100 млрд руб., или почти 29% годового плана. При этом республика по сравнению с прошлым годом существенно снизила расходы, в том числе на образование и медицину. По мнению экспертов, правительство Татарстана перешло на «экономное расходование средств» — такую задачу ставил глава республики Рустам Минниханов. Также они отмечают, что республика в этом году увеличила добычу нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Доходы бюджета Татарстана в январе–марте 2023 года составили 99,1 млрд руб., а собственные налоговые и неналоговые доходы — 82,7 млрд руб. Такие данные опубликовало министерство финансов республики. В результате в первом квартале бюджет региона оказался исполнен на 28,8% годового плана (343,9 млрд руб.).

Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то доходы бюджета Татарстана выросли на 23,3% (с 80,4 млрд руб.), а собственные налоговые и неналоговые доходы — на 14,4% (с 72,2 млрд руб.). При этом в первом квартале прошлого года бюджет Татарстана по доходам был исполнен на 26,7%.

Поступления по налогам на прибыль и доходы за три месяца 2023 года достигли 54 млрд руб. — 29,2% от годового плана. Годом ранее они составляли 51,2 млрд руб. От налогов на товары бюджет Татарстана в январе–марте текущего года получил 9,4 млрд руб. (в первом квартале 2022 года — 8,9 млрд руб.), от налога на имущество — 12,34 млрд руб. против 8 млрд руб. в январе–марте 2022 года.

Также за отчетный период значительно выросли доходы Татарстана от использования госимущества. За три месяца они достигли 1,82 млрд руб. при годовом плане 1,55 млрд руб. В первом квартале 2022 года эти доходы достигали лишь 109 млн руб. На штрафах и прочих санкциях казна Татарстана за три месяца этого года заработала 1,2 млрд руб. (в первом квартале 2022 года — 710 млн руб.).

Еще более 16,4 млрд руб. Татарстан с начала 2023 года получил безвозмездно, в основном из федерального бюджета. В первом квартале прошлого года такие поступления составляли лишь 8,1 млрд руб.

Средства бюджета Татарстан в 2023 году тратит очень экономно. Согласно данным Минфина, в первом квартале расходы казны составили лишь 63,9 млрд руб. — 17% годового плана (375 млрд руб.) и на 20% меньше, чем за январь–март прошлого года.

В том числе по статье «общегосударственные вопросы» было потрачено в этом году лишь 1,57 млрд руб. (за такой же период в 2022 году было почти 7 млрд руб.). Расходы на образование сократились более чем на 40% — до 13,5 млрд руб., а расходы на здравоохранение уменьшились почти вдвое — до 5,4 млрд руб. Однако в национальную экономику Татарстан вложил 17,1 млрд руб., что на 28% больше прошлогоднего. Траты на социальную политику увеличились примерно на 5% — до 14,06 млрд руб.

Таким образом, в первом квартале 2023 года бюджет Татарстана исполнен с профицитом: доходы превысили расходы на 35,2 млрд руб. (по итогам первого квартала 2022 года у Татарстана был профицит 298 млн руб.) Профицит достигнут вопреки планам — в годовой бюджет-2023 заложен дефицит в 27,1 млрд руб.

Напомним, Татарстан в 2022 году почти две трети собранных налогов (812 млрд руб. из 1,26 трлн руб.) направил в федеральный бюджет. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 450 млрд руб. — эта сумма оказалась на треть больше, чем годом ранее. Темпы пополнения казны особенно выросли к концу года: в конце декабря ожидаемые доходы увеличились с 300 млрд руб. до 450,8 млрд руб. Дефицит составил 16,1 млрд руб. На доходах особенно сказался рост поступлений по налогу на прибыль, в том числе от нефтяной отрасли.

Ранее власти выражали беспокойство по поводу выполнения параметров бюджета. По итогам февраля 2023 года министерство финансов Татарстана сообщило о сокращении доходов. Но как тогда объяснял „Ъ“ глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, сокращение поступлений было связано прежде всего с переходом налогоплательщиков на единый налоговый счет (ЕНС). «Там программный продукт плохо пока работает»,— предположил он. Вчера дозвониться до господина Якунина „Ъ“ не удалось.

Отметим, федеральный бюджет в марте 2023 года также был закрыт с небольшим профицитом в размере 183 млрд руб. В целом за первый квартал накопленный дефицит бюджета РФ сократился до 2,4 трлн руб.

«Профицит бюджета Татарстана за первый квартал уже покрывает прогнозный дефицит всего года, который должен составить, согласно расчетам правительства республики, около 27,1 млрд руб.»,— обращает внимание директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он полагает, что «профицит достигается за счет экономии на расходах». Глава Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу «экономного расходования средств», чтобы «минимизировать негативные последствия введенных санкций», напоминает эксперт. «Видимо, эта задача выполняется, главное — чтобы не за счет социальной сферы»,— говорит господин Жарский.

Глава экспертной группы добавляет, что у Татарстана хорошие внешнеэкономические связи с Китаем, на республику приходится до одной пятой всего внешнеторгового оборота Приволжского федерального округа с этой страной. «Полагаю, возросшие доходы бюджета могут быть также связаны с внешней торговлей. В январе-феврале 2023 года объем добычи нефти в Татарстане составил 6 млн тонн, это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в совокупности с относительно высокой ценой нефти это дало дополнительный прирост доходной части бюджета»,— заключает Дмитрий Жарский.

Кирилл Антонов