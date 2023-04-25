Супермаркет занял место галереи

ООО «Вектор», собственник здания на ул. Пионерской в Самарском районе Самары, привлечено прокуратурой к административной ответственности за нецелевое использование участка земли. Проект компании, согласованный с городской администрацией, предусматривал возведение на участке выставочного зала, однако в итоге объект сдали в аренду ООО «Агроторг», оператору сети супермаркетов «Пятерочка». Права собственности на постройку «Вектор» оформил в конце 2022 года в судебном порядке — у организации отсутствовало разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Сейчас компания в суде пытается обязать городские власти заключить новый договор аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В здании, в котором должен был открыться выставочный зал, работает «Пятерочка»

Фото: t.me / Hinshtein В здании, в котором должен был открыться выставочный зал, работает «Пятерочка»

Фото: t.me / Hinshtein

Владелец здания на ул. Пионерской в Самаре, в котором работает «Пятерочка», привлечен к административной ответственности за нецелевое использование земельного участка, сообщает прокуратура Самарского района. Собственником здания является ООО «Вектор». Компания предоставила объект в аренду ООО «Агроторг», оператору сети супермаркетов «Пятерочка». «При этом земельный участок, на котором возведен объект, имеет вид разрешенного использования „музеи, выставочные залы“»,— говорится в сообщении надзорного органа. О том, что вместо продуктового магазина должен был быть выставочный зал, сообщил депутат Александр Хинштейн. В ответе министерства строительства Самарской области на депутатский запрос сказано, что проектная документация объекта «Культурное развитие (выставочный зал)» соответствует предмету охраны исторического поселения Самара и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства. «Здание возвели, вопреки мораторию, введенному губернатором области Дмитрием Азаровым на новые стройки в историческом поселении. По документам оформили как выставочный центр. Все потому, что за ним стоят „уважаемые люди“»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По информации депутата, ООО «Вектор» аффиллировано с небезызвестным ООО «Кедр1», которое занималось содержанием дорог в Кировском районе Самары. Качество работы подрядчика часто критиковалась депутатами. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Кедр1» за последние пять лет получил от городских властей десятки контрактов на общую сумму около 2 млрд руб. Собственником компании указывается Виталий Зайцев. Владельцем «Вектора» является Марина Шкуратова. Организация зарегистрирована в 2012 году в Самаре. Основной вид деятельности — подготовка к продаже собственного недвижимого имущества.

Права собственности на объект на ул. Пионерской «Вектор» получил в судебном порядке в 2022 году. Договор аренды земли с городом был заключен в 2016 году. Судя по материалам дела в электронной картотеке суда, регистрации права на построенный объект препятствовало отсутствие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В рамках дела была проведена экспертиза, которая установила соответствие объекта незавершенного строительства установленным требованиям градостроительных, строительных норм и правил. По данным арбитражного суда, в январе 2023 года чиновники отказались продлевать договор аренды земельного участка на ул. Пионерской. Это решение «Вектор» пытается оспорить. Кроме того, в апреле департамент управления имуществом Самары обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с «Вектора» 520 тыс. руб. неосновательного обогащения за пользование земельным участком площадью 1211 кв. м за период с 29.11.2021 по 31.12.2022.

За нецелевое использование земельного участка прокуратурой района вынесено постановление по ст. 8.8 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого руководительница ООО «Вектор» привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 87 тыс. руб.

Комментарий «Вектора» получить не удалось — в открытых источниках у компании отсутствуют контакты для связи.

Сабрина Самедова