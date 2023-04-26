За рядового спросят с Минобороны

2-й Западный окружной военный суд вернул на новое рассмотрение гражданский иск по приговору бывшему рядовому Дмитрию Заруцкому, признанному Курским гарнизонным военным судом виновным в случайном убийстве сослуживца-срочника. Апелляционный суд счел, что Минобороны в таких случаях обязано доказать отсутствие вины должностных лиц в «необеспечении безопасных условий» прохождения службы, а также должно выступать соответчиком по гражданскому иску о компенсации морального вреда. Первая инстанция уже рассмотрела дело заново, добавив министерство в ответчики, и взыскала часть запрашиваемой суммы в 7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С апелляционной жалобой во 2-й Западный окружной военный суд обратились представители потерпевшего — отца погибшего рядового-срочника. Они посчитали приговор первой инстанции слишком мягким. Рядового Заруцкого ранее признали виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 349 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), он был приговорен к полутора годам колонии-поселения. Также потерпевший заявил, что суд необоснованно присудил ему лишь 1 млн руб. из 7 млн руб. запрашиваемой компенсации морального вреда.

Такое решение первая инстанция вынесла с учетом частичного возмещения вреда, материального положения подсудимого, а также «принципов разумности и справедливости». Гособвинитель и защитник осужденного просили приговор оставить без изменения.

Согласно материалам суда, рядовой Заруцкий после дежурства на посту воздушного наблюдения не сдал автомат АК-74М, а зашел с ним в казарму и, желая подшутить над своим другом, направил на него оружие, не поставленное на предохранитель. При этом он задел спусковой крючок. Трассирующая пуля попала в грудь, задела легкое и сонную артерию. Военный вместе с сослуживцами и военнослужащими медицинской роты пытался оказать другу помощь, но тот скончался. Рядовой признал вину и содействовал расследованию. В суде первой инстанции он волновался настолько, что не смог давать показания.

Апелляционный суд пришел к выводу, что наказание было назначено справедливо. Но при рассмотрении гражданского иска были допущены существенные нарушения. «Именно на Министерстве обороны РФ лежала обязанность доказать отсутствие вины их должностных лиц в необеспечении безопасных условий прохождения военной службы, повлекших гибель военнослужащего при исполнении им обязанностей военной службы»,— подчеркнули в апелляционной инстанции. Должностные лица должны обеспечивать условия, «направленные на предупреждение» гибели или травмирования, отметили в суде: «Поскольку смерть близкого родственника безусловно причиняет глубокие нравственные страдания, суду первой инстанции надлежало привлечь в качестве ответчика по иску Министерство обороны РФ». Гражданский иск был направлен на новое рассмотрение в Курский гарнизонный военный суд.

Первая инстанция уже рассмотрела гражданский иск заново и удовлетворила его частично. Ответчиками на этот раз выступали не только Дмитрий Заруцкий, но и Министерство обороны. Решение пока не опубликовано; в Курском гарнизонном военном суде пока не смогли рассказать «Ъ-Черноземье» о его деталях. Обжаловать его представители потерпевшего не стали.

Такое решение может повлечь за собой пересмотр других приговоров по аналогичным делам. Только Курский гарнизонный военный суд (территориальная подсудность — Белгородская и Курская области) в 2022–2023 годах вынес шесть приговоров по делам о неосторожном обращении с оружием, повлекшем смерть человека. Еще одно дело находится на рассмотрении. Опубликован пока только еще один приговор, где в пользу потерпевшего также взыскан 1 млн руб., но и в нем Минобороны не числится ответчиком по гражданскому иску.

Олег Мухин