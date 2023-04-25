Паровозам дали зеленый свет

Ярославская областная дума отменила редкую для российских регионов «антипаровозную» норму на выборах депутатов. Она предусматривала повторное распределение освободившихся «списочных» мандатов между всеми партиями, преодолевшими пятипроцентный барьер, что мешало ставить во главе списков популярных кандидатов, которые заведомо не собираются в депутаты (обычно — губернаторов), поскольку партия рисковала потерять кресло. Теперь мандат будет передаваться следующему кандидату в том же списке. Оппозиция уверена, что поправки приняты в интересах «Единой России», но надеется и сама воспользоваться новыми возможностями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

25 апреля Ярославская облдума приняла пакет поправок к региональному закону о выборах, изменив в том числе и принцип распределения мандатов. Парламентарии вернули систему, при которой кандидат после выборов может отказаться от депутатских полномочий в пользу другого члена партсписка. Проект внесли представители ЕР, КПРФ и ЛДПР, он был принят без обсуждения.

Такая система применялась при формировании облдумы до 2013 года, но затем была введена новая норма, согласно которой мандат отказника стал отправляться на повторное распределение между всеми преодолевшими барьер списками. Это создавало вероятность того, что кресло уйдет другой партии. «Антипаровозная» поправка была принята сразу после конкурентных выборов-2013, когда от ПАРНАС в облдуму прошел Борис Немцов, а претендовавшей на первое место партии «Гражданская платформа» во главе с экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым (его арестовали за три месяца до выборов по обвинению в получении взяток) было отказано в регистрации.

«Когда этот закон был принят в 2013 году, это вызвало недовольство оппозиционных партий, они заявляли, что нарушаются их права. Мы идем по пути демократизации избирательного законодательства. Сейчас система выборов изменилась, стало меньше депутатов, избирающихся по партспискам (их число сократилось с 25 до 12 человек.— “Ъ”). В ходе переговоров с оппозицией приняли решение, чтобы дать возможность выдвигать лидеров партий. Думаю, оппозиционные партии воспользуются этим»,— рассказал «Ъ» заместитель председателя облдумы Антон Капралов (ЕР).

При этом возвращать головную часть партсписка (в Ярославской области ее сейчас нет, и весь список разделен на территориальные группы) пока не планируется, сообщили собеседники «Ъ» в облдуме.

В КПРФ сомневаются в благих намерениях единороссов. «"Антипаровозная" тема возникла в 2013 году, когда были партсписки по тергруппам и была общая часть списка. ЕР стала бороться с лидерами общественного мнения, которых партии могли использовать в общей части списка. В 2018 году центральная часть списка была отменена, а норма осталась. Сейчас этими поправками мы эту несуразицу убрали. КПРФ технологию "паровозов" никогда не использовала и использовать не будет. Мы не планируем приглашать людей из Госдумы, из Совфеда, из Москвы»,— сказал «Ъ» секретарь Ярославского областного комитета КПРФ, депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Хабибулин тоже полагает, что закон принят в интересах ЕР, но эсеры надеются обернуть его в свою пользу. «"Единая Россия" не делает ничего, что не выгодно ей. Думаю, "паровозы" нужны именно ЕР, поскольку выборы проходят по смешанной системе. Директор школы или главврач пойдет и по одномандатному округу, и на первом месте по списку в тергруппе. Избиратели проголосуют за него, а депутатом станет и он, и менее популярный спонсор. Но и оппозиция может воспользоваться этим законом, подобрать крохи с барского стола. У нас есть сильные депутаты Госдумы — Анатолий Грешневиков и Анатолий Лисицын. Думаю, что они не откажутся поддержать партию и выставят свои кандидатуры в тергруппах»,— поясняет господин Хабибулин.

Впрочем, депутаты Госдумы и без новых поправок могли помогать своим товарищам, выдвигаясь на вторые, заведомо непроходные места и получая таким образом возможность агитировать за коллег по партии, добавляет парламентарий.

В «Единой России» говорят, что не будут использовать в качестве «паровозов» популярных федеральных политиков. «У нас участвуют только те кандидаты, которые победили на предварительном голосовании. Регистрация кандидатов подходит к концу, и вы видите, что московских политиков там нет. Мы будем делать ставку на местных кандидатов, которые будут работать в Ярославской областной думе. Мы готовы к участию со стороны оппозиции федеральных политиков, готовы бороться и доказывать, что мы лучшие»,— заверил «Ъ» господин Капралов.

Близкий к региональному отделению ЕР источник сообщил «Ъ», что в территориальных группах партсписка (их будет 11) первые места займут популярные кандидаты, идущие по одномандатным округам. Победив и в округе, и в тергруппе, кандидат добудет для партии сразу два мандата.

Задачей кандидата №2 в группе, по мнению собеседника, станет в первую очередь финансовое обеспечение кампании. На это косвенно указывают и результаты регистрации на праймериз: практически все действующие депутаты облдумы выдвинули свои кандидатуры и по одномандатному округу, и по тергруппе списка.

Собеседники «Ъ» отмечают, что изменение порядка распределения мандатов не окажет существенного влияния на соотношение сил в облдуме, поскольку количество депутатов, избираемых по партспискам, в VIII созыве сокращено с 25 до 12. Решающее значение будут иметь результаты выборов в 34 одномандатных округах, где традиционно абсолютное большинство мест получают единороссы.

Антон Голицын, Ярославль