Биотехнологии на службе IPO

На Московской бирже состоялось первое в 2023 году IPO. Компания «Генетико» привлекла почти 180 млн руб., основными покупателями акций выступили частные инвесторы. От участия в подобных размещениях институциональных инвесторов останавливают низкая ликвидность и завышенная оценка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

25 апреля, компания «Генетико» (дочерняя компания Института стволовых клеток человека) провела IPO на Московской бирже. Компания разместила 10 млн акций по цене 17,88 руб. за штуку. Рыночная капитализация составила 1,48 млрд руб. Организатором размещения выступила компания «Алор», соорганизатором — «ИВА Партнерс».

ПАО «Центр генетики и репродуктивной медицины "Генетико"» (товарный знак Genetico) внедряет в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и социально значимых заболеваний. Выручка за 2022 год по РСБУ составила 312 млн руб., снизившись за год на 21%. При этом чистый убыток сократился почти в два раза, до 77 млн руб.

По данным эмитента, книга заявок была переподписана в 2,5 раза, а общий спрос превысил 439 млн руб. При этом все заявки удовлетворены в объеме не менее 30%, а заявки до 100 тыс. руб.— полностью, отмечают в компании. По данным биржи, всего было заключено почти 3 тыс. сделок. Привлеченные в ходе IPO средства планируется направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов—кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Учитывая относительно небольшой объем размещения, его успех ожидаем, тем более что модный на Западе сектор биотехнологий пока практически не представлен на российском фондовом рынке, указывает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Для сравнения: в конце прошлого года «Вуш Холдинг» (торговая марка Whoosh) в ходе IPO смог привлечь 2,1 млрд руб. при запланированных 5 млрд руб. (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года). При этом, согласно данным биржи, по итогам торгов 25 апреля стоимость акций «Вуш Холдинга» превысила 244 руб., почти на 32% выше цены размещения.

С точки зрения финансовой прозрачности компания вполне устраивает инвесторов, к тому же это нишевый игрок в перспективной, хотя и немного рискованной для вложений, отрасли, отмечает господин Суверов. Так, компания опубликовала отчетность по РСБУ (за 2022 год) и по МСФО (за 2021 год). Однако с учетом того, что некоторые компании уже начинают раскрывать операционные и финансовые показатели за первый квартал 2023 года, нельзя оценить финансовую прозрачность компании на высоком уровне, считает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

Сергей Швецов, глава набсовета Московской биржи, 28 февраля: «Значительная часть инвесторов готова покупать под нажимом продающего брокера достаточно агрессивно то, что потом может упасть в цене».

Вполне объяснимо, что компания при размещении сфокусировалась на ритейл-инвесторах, которые главенствуют на российском рынке, считает управляющий активами УК БКС Виталий Громадин. С начала года отмечается тренд на увеличение ликвидности в бумагах третьего эшелона (см. “Ъ” от 17 февраля). Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской бирже превышает 80%.

Оценка компании может вызывать вопросы, по итогам 2022 года выручка компании снизилась больше чем на 20%, при этом бизнес остается убыточным, считает аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов.

По мнению управляющего директора «Иволги Капитала» Дмитрия Александрова, чем меньше размер размещения, тем проще разместить бумагу с завышенной капитализацией, кроме того, крайне небольшой объем размещения подразумевает ощутимые риски манипулирования.

Общая рыночная конъюнктура, геополитическая и макроэкономическая ситуация и ожидания инвесторов по ее изменению будут играть ключевую роль при принятии большей части компаний решений о времени размещения, отмечает Анна Михайлова. В феврале этого года глава наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов не исключал, что в этом году количество IPO будет не меньше, чем в 2021-м (семь). Однако, по его словам, емкость проведения первичных размещений без участия институциональных инвесторов выглядит «немного неправдоподобно».

Ксения Куликова