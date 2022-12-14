Самокаты по нижней границе

Первый день биржевых торгов акциями «Вуш Холдинга» после проведенного IPO не принес значительного роста котировок, хотя и закрылся немногим выше цены размещения. В размещении в основном участвовали частные инвесторы, институциональные не спешили покупать эти бумаги. Участники рынка отмечают знаковый характер первого IPO этого года, но и указывают на факторы, сдерживающие развитие компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В первый день биржевых торгов акциями «Вуш Холдинга» стремительного роста котировок не произошло: на старте торгов цена выросла до 259 руб. за бумагу (на 40% выше цены размещения), но до конца торговой сессии сделки преимущественно заключались по 182–183 руб., а закрылись на отметке 185,4 руб., символически превысив цену размещения. Между тем в среду, 14 декабря, «Вуш Холдинг» объявил о размещении дополнительного выпуска акций по цене 185 руб., по нижней границе установленного диапазона (185–225 руб.). Объем привлечения составил 2,1 млрд руб., а free-float — 10,2%. Ранее планировалось размещение аналогичного объема бумаг со стороны действующих акционеров, но они воздержались от продажи. В случае если в рамках стабилизации не будут выкуплены акции компании, объем в обращении составит более 11%.

«Вуш Холдинг» — технологическая компания, разработавшая платформу краткосрочной аренды самокатов (кикшеринг). Согласно отчетности по МСФО, выручка за девять месяцев 2022 года составила 6,3 млрд руб. При этом чистая прибыль составила 1,63 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 58%.

По данным управляющего директора по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Владимира Гусакова, в IPO участвовали свыше 20 тыс. физических лиц. При этом, согласно данным биржи, при размещении по адресным заявкам было заключено 14,9 тыс. сделок, а в режиме РПС — 5,8 тыс. сделок. Господин Гусаков также упомянул об участии институциональных инвесторов, однако опрошенные “Ъ” крупные управляющие компании заявили, что не участвовали в IPO. Руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин отметил, что «не нашли спроса со стороны институциональных и HNWI-клиентов, а вот розничный ритейл может заинтересоваться размещением, слабо отличая лизинг самокатов от IT-компании». Собеседник “Ъ” в другой управляющей компании заявил, что для участия в размещениях такого плана «нужно иметь большой, от 50% и более, апсайд к цене размещения, который мы не увидели, особенно когда многие торгуемые акции с меньшими рисками выглядят недооцененными».

2,1 миллиарда рублей привлек «Вуш Холдинг» на первом первичном размещении российской компании в 2022 году

В брокерских компаниях позитивно относятся к самому факту появления на рынке новой компании, к тому же на фоне планируемого ухода с него ряда эмитентов, в частности «Детского мира». Аналитик по международному рынку «Открытие Инвестиции» Иван Авсейко отметил: «Компания размещается в очень непростых условиях, и сам факт выхода на рынок является знаковым моментом». Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин указывает: «Обычно наибольшая аллокация при IPO российских компаний приходилась на иностранный капитал, сейчас же в большей степени рассчитывать можно на внутренних инвесторов». В середине сентября глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов оценивал возможные IPO двух-трех компаний из IT-сферы в этом году. В среду на запрос “Ъ” Московская биржа не ответила.

Вместе с тем Иван Авсейко указывает, что поскольку по уточненным параметрам сделки приоритет отдается механизму cash-in, а сами текущие акционеры преимущественно остаются с долями в компании, то можно полагать, что менеджмент и акционеры-основатели заинтересованы «в стратегическом развитии компании».

Если компании удастся сохранить свою высокую текущую операционную рентабельность, то после реализации инвестпрограммы она сможет выйти на более устойчивый уровень генерации свободного денежного потока, что «при соблюдении оптимальной структуры капитала позволит компании стать неплохой дивидендной историей», считает он. К тому же ее бизнес не связан с сырьевым сектором и мало подвержен геополитическим рискам, что является дополнительным положительным фактором для инвесторов.

Среди основных рисков для бизнеса «Вуш Холдинга» можно выделить высокую конкуренцию, низкие барьеры для входа новых игроков и возможность ужесточения регулирования в области дорожного движения для средств микромобильности, указывает господин Авсейко. Собеседник “Ъ” в еще одной крупной УК отметил, что с усилением конкуренции на этом рынке будут снижаться маржинальность и замедляться темпы роста компании.

Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев, Ксения Куликова