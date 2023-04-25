Суверенный локомотив подъезжает

ОАО РЖД ожидает, что в 2024 году получит полностью отечественные локомотивы. Проблема с замещением оборудования, которое перестало поступать из-за рубежа, в основном решена, но сохраняются сложности с некоторыми позициями, в первую очередь с подшипниками. Производители подвижного состава также отмечают нехватку части компонентной базы, на господдержку локализации которой они рассчитывают. По мнению экспертов, отечественный локомотив в 2024 году вполне реален, но для наладки производства в России существуют некоторые препоны, в том числе нехватка кадров и испытательной базы в условиях конкуренции с ОПК, а также отсутствие заградительной пошлины на ряд ввозимых из Китая субкомпонентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

ОАО РЖД сохраняет планы по получению в следующем году полностью локализованных локомотивов. «В 2024 году мы ждем целую линейку полностью отечественных локомотивов,— говорит замгендиректора—начальник дирекции тяги ОАО РЖД Олег Валинский.— "Синара" и "Трансмашхолдинг" работают над тем, чтобы такие локомотивы появились».

По его словам, в 2022 году в основном решена проблема с замещением оборудования для локомотивов, которое перестало поступать на российский рынок после начала боевых действий на Украине, в том числе с локализацией основных деталей, частично с их приобретением из дружественных стран, что потребовало их сертификации и испытания. «Но позиции, которые нас тревожат, остались,— говорит он.— Остаются определенные позиции, которые идут через параллельный импорт, но даже то, что идет через параллельный импорт, мы по-прежнему локализуем. В основном это подшипники, для скоростных машин — редукторы, так как пока нет станочного оборудования с необходимой точностью обработки металла, чтобы работать с высокоскоростными машинами. Есть проблемы с преобразователями, с IGBT-транзисторами — в России они традиционно не изготавливались, только сейчас начали их делать, но для того чтобы их поставить на производство, есть срок».

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров сообщил, что компания за 2022 год сократила долю импортных закупок с 7% до 3%.

В «Трансмашхолдинге» (ТМХ) сообщили, что в этом году компания планирует получить сертификат на суверенный локомотив 3ТЭ28. «Магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ28 создан с целью обеспечения бесперебойных грузоперевозок на неэлектрифицированных участках Восточного полигона,— пояснили в ТМХ.— Первый опытный образец с февраля и по настоящее время успешно проходит цикл приемочных и сертификационных испытаний во ВНИКТИ. Второй опытный образец локомотива в конце весны также будет направлен на приемочные и сертификационные испытания во ВНИКТИ». В ТМХ сообщили, что по поставкам запчастей проблем нет, «однако в настоящее время в России есть проблемы по локализации IGBT-транзисторов и микроэлектронных элементов системы управления». В ТМХ подчеркнули, что рассчитывают на обеспечение господдержки в части локализации этих компонентов. В «Синаре» комментариев не дали.

Планы запуска в серию в 2024 году локомотивов с максимизацией российской компонентной базы являются реализуемыми, говорит главный редактор Rollingstock Agency Сергей Белов. Разработка недостающей альтернативной компонентной базы ускорилась практически сразу после начала конфликта на Украине. «В среднем конструкторская документация на компоненты разрабатывается в течение трех-шести месяцев, а дальше начинается ряд нюансов,— говорит он.— Первый — наличие соответствующего производственного оборудования, он сейчас в основном решается за счет господдержки. Второй — наличие испытательной базы и свободных мощностей у комплектаторов при условии, что сейчас приоритетен кратно возросший заказ со стороны ОПК. Третий — прохождение процедур сертификации. Четвертый и, наверное, самый главный — технические специалисты и рабочие кадры, за которые на фоне опять же острого запроса со стороны ОПК развернулась очень сильная конкуренция». Также он отмечает, что немаловажный фактор — субкомпоненты, закупаемые комплектаторами первого уровня, «по ним в ряде случаев отсутствует заградительная пошлина на импорт из Китая и других стран, что снижает инвестиционную привлекательность создания таких производств в России».

Наталья Скорлыгина