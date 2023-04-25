Андрей Клишас и Елена Мизулина раскритиковали Госдуму за медлительное принятие законопроектов

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что депутаты Госдумы медлительны в принятии ряда законопроектов, предлагаемых сенаторами. Его поддержала член комитета Елена Мизулина.

В пример Андрей Клишас привел законопроект о введении уголовной ответственности (до десяти лет лишения свободы) за исполнение западных санкций в России, предложенный группой сенаторов во главе с первым зампредом Совета федерации Андреем Турчаком. Он был внесен в Госдуму 7 апреля 2022 года и на сегодня не принят в первом чтении.

«Дума до сих пор их (поправки.— ''Ъ'') даже не рассмотрела в первом чтении»,— заявил господин Клишас в ходе заседания Госдумы (цитата по «Ведомостям»). По его словам, Госдума почему-то «боится» «наказывать» за то, что антироссийские санкции применяются на территории страны. При этом он подчеркнул, что депутаты считают «чрезвычайно опасными» призывы к исполнению этих санкций.

Елена Мизулина, в свою очередь, заявила о затяжном принятии законопроекта о «традиционной семье». Вероятно, речь идет о законопроекте, внесенном в Госдуму в июле 2022 года. Он в том числе предполагает запрет на выдачу прокатного удостоверения фильмам, в которых пропагандируются «нетрадиционные сексуальные отношения». Он до сих не принят в первом чтении.

«Уж сегодня вроде очевидно, что такого рода закон надо поддерживать, но он точно так же длительно даже не выносится на первое чтение, хотя те международные акты, которые предусматривали и рассматривали семью как угрозу для ребенка и многое другое, сегодня фактически на территории РФ не действуют, либо мы вышли из этих договоров, хотя, может быть, законодательство еще не приведено в соответствие»,— заявила она.

Лусине Баласян