В спецоперации погиб депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов, воевавший в составе ЧВК «Вагнер»

Депутат Верховного совета Хакасии от КПРФ Дмитрий Иванов погиб в зоне военной операции на Украине. Он принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Иванов

Фото: КПРФ Дмитрий Иванов

Фото: КПРФ

Как рассказал господин Коновалов, Дмитрий Иванов отправился в зону военной операции в феврале 2023 года добровольно, вступив в состав ЧВК «Вагнер». «Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей»,— написал он на своей странице во «Вконтакте».

Дмитрий Иванов родился в 1976 году. В 2011 году он окончил Сибирский федеральный университет. Был директором УК «Заря» в Черногорске. В 2018 году его избрали в Верховный совет Хакасии от КПРФ.

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