Петербургские депутаты хотят запретить использование электросамокатов в историческом центре города

Парламентская фракция «Единой России» предложила запретить проезд на электросамокатах по тротуарам шириной менее двух метров. Такую идею от лица партии высказал председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры петербургского заксобрания единоросс Алексей Цивилев. Комиссия поддержала своего председателя.

На заседании также было подписано решение о создании рабочей группы по нормативному регулированию средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Санкт-Петербург, куда вошли единоросс Алексей Цивилев, его коллега по комитету и партии Наталия Астахова и вице-спикер законодательного собрания Павел Иткин.

Ранее в России вступили в силу изменения правил дорожного движения, согласно которым перемещение по тротуарам на самокатах дозволяется при условии, что скорость устройства не превышает 25 км/ч, а его масса — 35 кг. Депутат Цивилев назвал это «убийством пешеходов». По действующему законодательству региональные депутаты сами могут выбрать ограничения: от снижения скорости до 5 км/час до полного запрета передвижения по тем или иным участкам. Ограничения устанавливаются в рамках соглашений с кикшеринговыми компаниями.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург