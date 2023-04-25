Суд перенес прения по делу изготовителей фальшивых документов для предполагаемой убийцы Дугиной

Пролетарский районный суд Тулы отложил прения по делу Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, которые обвиняются в подделке документов, использованных для убийства журналистки Дарьи Дугиной (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Слушание перенесено на 2 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ

Как передает ТАСС, о переносе слушания просил адвокат Александра Сучкова, чтобы успеть изучить материалы дела, поскольку он был занят другим судебным процессом. Андрей Кузнецов и его защита не возражали против начала прений.

Дарья Дугина — журналистка, дочь философа Александра Дугина — была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. ФСБ обвинила в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк, она заочно арестована Басманным судом Москвы.

По версии следствия, Александр Сучков изготовил электронный шаблон официального документа Украины о регистрации MINI Cooper, а Андрей Кузнецов напечатал этот документ на официальном бланке. Следствие считает, что свидетельство о регистрации автомобиля помогло Наталье Вовк исполнить убийство Дарьи Дугиной. Оба фигуранта дела признали свою вину частично: они утверждают, что не знали, для чего будут использованы фальшивые документы.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дарью Дугину пробивали все: и полиция, и убийцы».

Лусине Баласян