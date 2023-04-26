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«Давайте разговаривать языком искусства»

Ирина Седых — о фестивале новой культуры «Выкса-фест»

С 23 июня по 2 июля в Выксе Нижегородской области пройдет очередной, 13-й по счету «Выкса-фест» — фестиваль новой культуры, благодаря которому маленький моногород в 150 км от Нижнего Новгорода стал известен на федеральном уровне. Каким был первый фестиваль, как современное искусство принимают в Выксе и зачем городу собственный продюсерский центр, рассказывает председатель попечительского совета благотворительного фонда поддержки семьи, защиты детства, материнства и отцовства «ОМК-Участие» Ирина Седых.

— Каким был город Выкса до того, как в нем стали проводить «Выкса-фестиваль» (ранее — «Арт-Овраг»)? И почему вообще пришла идея такого события и глобально — изменения городской среды?

— Выкса — относительно небольшой провинциальный город, со свойственными ему неспешным ритмом жизни и патриархальностью. При этом здесь расположено одно из самых современных металлургических производств нашей страны — завод ОМК. Новое время, новые технологии и новое поколение людей требуют изменений. Нам хотелось привести в соответствие современное высокотехнологичное производство, городскую среду и культурную жизнь.

— И все-таки что изначально стало катализатором появления «Выкса-фестиваля»?

— С первого дня фестиваль проводится под эгидой благотворительного фонда «ОМК-Участие». В целом многие наши проекты в области культуры и искусства изначально из благотворительности. Со дня своего основания фонд «ОМК-Участие» поставил перед собой задачу помогать семьям и детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. И нередко подобные ситуации усугубляются несовершенством социальной среды.

В Выксе огромное количество подростков, у них масса свободного времени. К сожалению, не всегда это время наполнено осмысленными занятиями. Мы сталкивались с тем, что в жизни молодежи присутствовал и алкоголь, и наркотики. … И мы спросили себя, что мы можем в этой ситуации сделать?

— Почему бы не провести очередной фестиваль «Рок — против наркотиков»?

— Мы решили пойти, может быть, не совсем стандартным путем. Однажды директор фонда разговаривала со своими знакомыми художниками и обрисовала им нашу проблему. И вот что значит творческие люди: они всегда смотрят на мир под другим углом. Художники предложили нам сделать арт-фестиваль. Средствами современного искусства, современной культуры попробовать вовлечь молодежь в совершенно иную деятельность. Совместно с ними создавать объекты современного искусства. Замысел был в том, чтобы преобразить окружающее пространство, наполнить город осмысленными артефактами, сделанными творческими подростками с глубокой и интересной мыслью внутри, а главное — своими руками. Мы хотели попытаться переключить фокус внимания молодежи на созидание, сформировать для них новые смыслы. Так родился наш фестиваль «Арт-Овраг», состоявшийся в 2011 году.

— Первоначально фестиваль назывался «Арт-Овраг». Откуда такое название? И как формировалась его программа?

— Фестиваль назвали «Арт-Овраг», потому что впервые он проходил в городском парке — в исторических оврагах. Художники, с которыми мы изначально разговаривали, стали кураторами нашего проекта. Они приехали в Выксу, пообщались с молодежью. Именно неформально пообщались. Им было важно понять, что на самом деле заботит живущих здесь молодых людей. Выксунцев интересовали хип-хоп, рэп, экстремальные виды спорта. Много кто ими увлекался, занимался, но специальных площадок как таковых в городе не было. В основном молодежь использовала для своих занятий какие-то заброшенные строительные площадки, весьма небезопасные, кстати. И вот благодаря состоявшемуся творческому диалогу возникли многие направления внутри нашего фестиваля. Изначально мы отталкивались от интересов молодежи. В программе фестиваля были и хип-хоп батлы, стрит-арт и соревнования по экстремальным видам спорта, позднее к ним добавились танцы, современная музыка и театр. Так наш проект превратился в фестиваль современной городской культуры.

— Как выксунцы, местный бизнес и власти восприняли происходящее, было ли какое-то сопротивление? Как дела обстоят сегодня?

— «Выкса-фестиваль» не только про искусство, он про жизнь людей, про их взаимодействие, про культуру, про сам город. Первые два-три года горожане в основном наблюдали за проектом со стороны: мол, давайте, попробуйте, удивите нас, а мы тут постоим, посмотрим. Но со временем отношение в корне изменилось.

— Были ли те, кто категорически не принимал современную культуру?

— В 2011 году у нас в Выксе появились первые муралы. Огромные художественные полотна материализовались на стенах городских многоэтажек. Вместе с известными художниками выксунские подростки красили ржавые бочки, найденные где-то в городе, на улицах, на мусорках; ребята делали из них арт-объекты, из пластмассовых бутылок, тоже где-то собранных. Благодаря фестивалю люди впервые увидели, как можно даже с помощью «мусора» что-то творчески преобразовывать.

Я не могу сказать, что это сразу все принималось. Некоторые работы даже были разрушены. Сожгли деревянный арт-объект Big Gini американского художника и архитектора Джона Пауэрса. Причем он собирал эту работу вместе с местными мальчишками.

Но мы не отчаивались, продолжали приглашать художников и вовлекать жителей в процесс сотворчества. Мне очень близка метафора из истории про Робинзона Крузо, когда он нашел одно-единственное пшеничное зернышко, посадил его и получил колос, в котором 40 зерен. Потом Робинзон вновь посадил эти 40 зерен и получил уже 40 колосков. Я люблю этот образ, потому что верю: посадив одно зернышко, ты получишь потом целое поле.

— Очевидно же, что современное искусство спорно, оно провокационное и точно не для всех?

— Спорить будут всегда и по любому поводу. Искусство — не искусство, все равно у людей могут быть разные мнения. Я не вижу ничего плохого в споре. Не знаю, рождается ли в нем истина или нет, но спор все-таки позволяет, на самом деле, учиться вести дискуссию. Мы можем начинать с грубых слов или штампов, потом перейти к веским аргументам. Но порой, чтобы тот или иной аргумент использовать, приходится в худшем случае залезать в «Википедию», а в лучшем — в энциклопедию, и, собственно, неизбежно углубляться в предмет спора, повышая тем самым свой культурный уровень.

Безусловно, современное искусство порой сложно для восприятия, иногда его трудно понять. Но давайте вспомним, как в Европе появились импрессионисты. По их поводу тоже когда-то были жаркие споры. Да еще какие! Во Франции их не принимали. И где сейчас самая большая коллекция импрессионистов? В России. Потому что такие, как Щукин и Морозов, увидели в импрессионистах новое слово в искусстве и привезли работы французских мастеров сюда. Теперь сами французы возмущаются: почему это у нас, а не у них? А тогда этого не принимали. Я не хочу сказать, что сегодня все, что делается современными художниками, проживет хотя бы век и через сто лет будут восхищаться этим и говорить, какой провидец был художник и как здорово он это выразил. Не все остается в истории, но, если есть возможность разговаривать друг с другом языком искусства, давайте разговаривать языком искусства. Мне кажется, это интересней, чем просто спорить и что-то бездумно разрушать.

— А есть арт-объекты «Выкса-фестиваля» особо полюбившиеся горожанам?

— Их довольно много. Например, деревянная скульптура единорога — символа Выксы. В 2013 году ее сделал венгерский художник Габор Миклош Соеке. Пожалуй, это один из самых популярных арт-объектов фестиваля. Конечно, любят горожане и огромную трехмерную надпись «Выкса» с качелями и лесенками внутри.

На самом деле, выксунцы играют важную роль в фестивале. И речь не только про участие, но и в первую очередь про вовлечение местных жителей в процесс его создания. В последнем фестивале в качестве участников и волонтеров было задействовано более 1 000 выксунцев.

— «Выкса-фестиваль» преимущественно молодежный?

— Нам удалось привлечь к фестивалю людей самого разного возраста. В прошлом году в наших мероприятиях активно участвовал хор городского Совета ветеранов. Совместная работа шла нелегко, но потом репетиции с хормейстерами позволили ветеранам активно включиться в процесс. Во время выступления хор участвовал в сопровождении этого представления. И, помню, что люди не только пели, но и плясали. Было видно, что не наиграно и что они действительно получали удовольствие от работы. Поначалу на репетиции люди приходили очень зажатые. Они привыкли, что «вот так вот нужно стоять», «вот так сидеть», «вот так петь». А тут им говорят: снимите с себя «шоры», разверните душу. И вот это вот «развертывание» произошло, и то, что мы увидели, достойно восхищения.

— Как в жизни «Выкса-фестиваля» участвует ОМК — одно из значимых предприятий Выксы?

— Наша связь неразрывна. На протяжении всей истории «Выкса-фестиваля» ОМК выступает его надежной опорой. И речь не только о финансовой поддержке, но и о вовлеченности в процесс изменения культурной жизни, об осмысленной стратегии развития городской среды. Компании небезразлично как живут и работают сотрудники завода.

Выксунский завод ОМК — крупнейшее градообразующее промышленное предприятие. Здесь трудятся больше 15 000 горожан. Прибавьте к этому членов их семей, и получится население целого города. И то, что делает компания для Выксы, на мой взгляд, по-настоящему бесценно. Развивая и поддерживая масштабные социальные проекты, ОМК задает высокую планку как по уровню, так и качеству их реализации.

— А как же региональные власти?

— На самом деле, можно говорить о нашей эффективной совместной работе. И город, и ОМК, и наш фонд заинтересованы в повышении качества жизни выксунцев, в преодолении проблемы внутренней миграции, демографии и привлечения новых жителей. Мы вместе работаем над тем, чтобы жизнь в городе менялась к лучшему, становилась все более насыщенной и интересной. Благодаря тому, что ОМК, фонд «ОМК-Участие», город и регион объединили силы, в Выксе уже появились большие проекты по созданию комфортной городской среды. ОМК реконструировала усадьбу основателей выксунского завода — заводчиков Баташевых, создала заводской музей. При поддержке фонда «ОМК-Участие» созданы и развиваются новые общественные пространства: Exlibris, арт-резиденция, культурный центр «Волна». При федеральной поддержке обновили городской парк и набережную. В ближайшие годы на бывшей промышленной площадке в центре города ОМК откроет индустриально-туристический центр «Шухов парк». Таким образом, за десяток лет от идеи небольшого городского фестиваля мы пришли к масштабным проектам в области культуры, урбанистики и социальной сферы.

— Какую роль «Выкса-фестиваль» играет сегодня в жизни Выксы?

— Жизнь в городе меняется. И не только в дни проведения фестиваля. Благодаря «Выкса-фестивалю» город стал примером для развития других территорий. О Выксе снимают фильмы, пишут статьи, и жители сами становятся героями этих историй. Благодаря фестивалю Выкса стала узнаваемой, настоящей точкой притяжения на карте нашей страны. В последние годы турпоток в город значительно вырос. Надеюсь, что динамика сохранится и к нынешним почти 40 000 туристов в год в ближайшие годы добавятся еще 120 000 человек. Во всяком случае, мы для себя такой потенциал видим.

— Расскажите о планах фонда «ОМКУчастие» на ближайшее будущее?

— В этом году мы запускаем в Выксе продюсерский центр, который займется организацией городских культурных событий. Появление подобного центра, как мне кажется, весьма закономерно.

Во-первых, «Выкса-фестиваль» проходит в городе уже не первый год, во-вторых, в преддверии появления «Шухов-парка», в котором планируется насыщенная культурная программа, нужны местные специалисты, хорошо знающие Выксу, понимающие ценности горожан, их интересы и особенности.

Конечно, для профессиональной организации таких масштабных культурных событий мы изначально привлекали внешних экспертов самого высокого уровня. Но сейчас нам важно развивать локальную экспертизу и профессиональные компетенции. В городе есть огромная потребность в людях, способных делать большие проекты в культурной сфере, чувствующих и понимающих индивидуальность Выксы.

Всегда хочется, чтобы как можно больше горожан узнавали о фестивале и принимали участие в его подготовке. Сейчас нам удалось запустить много проектов в формате резиденций. Мы видим, как меняется жизнь выксунцев, трансформируется городская среда, появляется все больше сопричастных этому. И, наверное, это самое важное для нас как для организаторов.

— Это глобальные планы, а что планируется «на земле»?

— Идея создания продюсерского центра отнюдь не космическая, а что ни на есть реальная. Если говорить о традиционных культурных проектах фонда «ОМК-Участие», то летом под нашей эгидой планируется очередной «Выкса-фестиваль». Он пройдет с 23 июня по 2 июля. Главная тема фестиваля в этом году — «Все включено». Идея включенности трактуется нами довольно широко. Речь не идет только об инклюзии (дословно — включенности) как о взаимодействии с людьми с инвалидностью. Хотя, безусловно, это неотъемлемая часть программы. Мы говорим и о включенности Выксы в федеральную культурную повестку, о включенности в проект жителей города, о включенности в жизнь друг друга, о внимании и заботе.

Среди планов на лето 2023 года: концерты и полюбившиеся всем спектакли-променады, включение автомобильного сообщества или инклюзивные мастерские, собственные медиа и реализация разнообразных паблик-арт и образовательных проектов.

Могу сказать однозначно: нас ждет насыщенный год, будет интересно.

Подготовила Татьяна Салахетдинова

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