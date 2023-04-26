«Музей — это инструмент»

Центр современного искусства Арсенал начал 2023 год с изменений. Музей уточнил свою миссию и сменил руководителя — новым заведующим стал Александр Комаров. Он работает в сфере культуры больше 15 лет. О целях, новых проектах и сотрудничестве с другими площадками — в интервью «Стилю».

Фото: Анастасия Пономарева

— Александр Александрович, как вы пришли в Арсенал?

— Самый первый раз я попал в Арсенал как зритель и совершенно случайно — чтобы укрыться от дождя. Тогда я был студентом Нижегородского коммерческого института, учился на пиарщика. Посмотрел выставку — ничего не понял, но было очень интересно. Вскоре у нас в вузе прошла конференция, от Арсенала выступал Евгений Алимов (сейчас начальник отдела развития и маркетинга.— «Ъ»). Он рассказывал, как можно сделать пиар в сфере культуры без копейки. Я тут же попросился к нему на практику, а позже стал волонтером Арсенала. На одном из мероприятий познакомился с Павлом Милославским, который тогда руководил центром культуры «Рекорд», и после окончания учебы пошел к нему работать. Арсенал был закрыт на реконструкцию и проводил свои мероприятия на других площадках, в том числе и в «Рекорде» — в этом смысле мы продолжали сотрудничать. К 2012 году Арсенал уже открыли, а в «Рекорде» случилась очередная реорганизация. Первой, кому я позвонил, была Анна Марковна (Анна Гор, тогда руководила Арсеналом, теперь — заместитель директора Пушкинского музея по региональному развитию.— «Ъ»). Мы поговорили, и я начал работать в Арсенале. Считаю, что мне очень повезло — мои интересы и моя работа совпадают.

— Раньше в Арсенале вы отвечали не только за организацию выставок, но и за виртуальные программы. В какой момент поняли, что музею нужны онлайн-проекты?

— Мы давно мечтали перенести часть наших проектов в онлайн, но сделать этого по разным причинам не могли. В 2020 году начались перемены: сначала мы вошли в состав Пушкинского музея (Государственный музей изобразительного искусства в Москве, ГМИИ.— «Ъ») и остались без старого сайта — его перенесли в архив, а потом случилась пандемия. Все механизмы стали работать по-другому. И Арсенал перезагрузился.

На первой неделе карантина я начал делать новый сайт музея. Мы загрузили виртуальные выставки, потом научились переупаковывать нашу работу в спецпроекты для сайта. Дальше была «Ночь музеев». На эту акцию Арсенал всегда собирает огромную очередь на 30 тыс. человек, но из-за коронавируса мы не могли всех принять. Тогда придумали онлайн-проект «Ночь светла», ставший хитом. В пандемию всем хотелось гулять и общаться с друзьями, и мы это сделали в «Зуме». Два наших сотрудника взяли телефоны и пошли гулять по городу, а мы в онлайн подключали к ним разных людей. Все общались, обсуждали разные вещи. Нам это очень понравилось!

Уже после карантина переосмыслили этот опыт и придумали такое понятие, как «цифровой слой» — то, что можно увидеть, иногда даже не приходя в Арсенал.

Сейчас к каждой выставке у нас есть параллельная программа онлайн. На сайте размещаются и аудиогиды — экскурсии по выставкам от кураторов и художников, адаптации для слабослышащих и незрячих.

— Со вступлением в новую должность вы планируете что-то менять в Арсенале?

— Решения в Арсенале принимаю не я один, а творческий совет. У каждого его члена есть один голос: я не был руководителем, у меня был один голос, я стал руководителем — у меня все еще один голос. Арсенал — это прежде всего место для диалога, дружеской дискуссии. Я в творческом совете с 2013 года, поэтому 10 лет непосредственно несу ответственность за все, что было в Арсенале. Сейчас просто продолжаю работу, только она немного поменялась.

— Есть у Арсенала глобальная цель?

— Все очень просто: я хочу, чтобы Арсенал стал одним из самых популярных музеев в России. Если сейчас среднестатистического француза спросить, какие музеи России он знает, тот, скорее всего, назовет Эрмитаж, Третьяковку, может быть — Русский музей или Пушкинский.

Но мне хочется, чтобы слова «музей из России» ассоциировались с Арсеналом.

Чтобы мы стояли следующими после Эрмитажа для человека из любой страны.

— Анна Гор, которая раньше руководила Арсеналом, теперь стала заместителем директора Пушкинского музея по региональному развитию, но продолжает работать из Нижнего Новгорода. Повлияет ли это на ваши отношения с ГМИИ?

— Раньше человек, который занимал эту должность, работал в Москве. А из столицы в регионы всегда особый взгляд. После назначения Анны Марковны получается так, что ответственный за региональное развитие находится в регионе. Нам всем, в том числе и Пушкинскому музею, кажется, что это очень важно, что так и должно быть. Москва становится в один ряд со всеми, а не оказывается над нами и руководит.

— Недавно музей уточнил свою миссию. Раньше вы говорили, что Арсенал — это пространство коммуникации для развития человека и территории, а теперь добавили, что вы сами создаете это пространство, и в том числе — для развития общества. Почему вы посчитали, что это важно отметить?

— По-моему, музей — это инструмент. Это пространство для диалога между человеком и искусством, между разными людьми через искусство.

Любую территорию нельзя рассматривать без людей, которые живут здесь и развивают ее.

Нам показалось важным подчеркнуть это и показать наше отношение к зрителям, партнерам, коллегам. Мы все становимся сильнее, когда начинаем общаться друг с другом: музеи — с музеями, музеи — с театрами, театры — с театрами, и все вместе — с людьми.

Мы всегда были на службе общества, но не задумывались об этом. А теперь решили проговорить.

— Последние годы не были легкими: сначала пандемия, потом санкции. Сказалось ли все это на отношениях Арсенала с посетителями? Появились ли у публики новые запросы, изменилась ли сама аудитория?

— Мы только недавно начали большое исследование, чтобы выяснить, кто наш зритель сейчас. Почему люди к нам ходят, что им интересно. Но невооруженным взглядом видно, что в Арсенале стало больше молодежи. Они покупают билеты в том числе по «Пушкинской карте». Для нас это важная программа в том смысле, что человек может сам выбрать, куда пойти — к нам, в Художественный музей или куда еще. Мы намеренно не проводим массовые экскурсии для целых классов, когда за детей все решили учителя и родители. Нам важен диалог с каждым конкретным человеком. Это игра вдолгую, работа на свою будущую аудиторию.

— Какие события Арсенал готовит для зрителей?

— В ближайших планах у нас выставка «Ответвление» к Дню рождения Арсенала, которая недавно была в Пушкинском музее. У нас будет своя версия, не похожая на московскую. Дальше — фестиваль графики на Музейной набережной. Кроме нас присоединиться планирует Художественный музей. Сейчас активно общаемся с потенциальными участниками. Арсенал представит работы из коллекции поэта Всеволода Некрасова. Он был очень дружен с Лианозовской группой, Эриком Булатовым. Ему, кстати, 90 лет будет в этом году. К этой дате мы тоже думаем сделать отдельный фестиваль.

Кроме того, готовим третью, заключительную часть проекта «Названо Вазари», — покажем выставку про маньеризм.

Беседовала Анастасия Еремина