Липецкое предприятие немецкой Viessmann выкуплено уральским предпринимателем

Резидент липецкой промзоны ООО «Виссманн Липецк» немецкой промышленной группы Viessmann Climate Solutions и подмосковное ООО «Виссманн» выкуплены владелицей «Гермес-Урал» Полиной Шаровой, сообщила пресс-служба Viessmann. Сделка была завершена 19 апреля.

ООО «Гермес-Урал» — частное семейное предприятие, основанное в 2004 году, выпускает емкостное оборудование, сосуды и аппараты, работающие под давлением.

На протяжении последних пяти лет ООО «Гермес-Урал» поставлял комплектующие собственного производства для компании Viessmann.

«Мы рады, что наше сотрудничество с Viessmann переросло в объединение предприятий. Мы уверены, что синергия между компаниями позволит укрепить наши позиции на рынке»,— отметила владелица ООО «Гермес-Урал» Полина Шарова.

«Одно из ключевых достижений на сегодняшний день — это полная локализация производства в Липецке, а также замена отдельных видов котлов, ранее поставлявшихся из Германии, на оборудование собственного производства в России и из других дружественных стран. Кроме того на момент заключения сделки мы практически завершили миграцию всех ИТ-процессов бесшовно для наших клиентов и партнеров, что обеспечивает нам бесперебойную работу»,— рассказал генеральный директор ООО «Виссманн» Василий Карабута.

На данный момент все реквизиты ООО «Виссманн» и ООО «Виссманн-Липецк» остаются прежними, с точки зрения клиента взаимодействие с компанией не изменится. Однако в ближайшее время произойдет переименование компаний и ребрендинг группы, сообщили в компании. По данным Kartoteka.ru, завод все еще принадлежит немецкому холдингу.

Немецкая Viessmann в июле 2017 года запустила первый собственный завод в России и 23-й в мире на территории ОЭЗ. Предприятие рассчитано на выпуск котлов мощностью до 7 МВт и весом до 25 т, инвестиции в проект достигли 1,5 млрд руб. По итогам 2022 года выручка компании составила 482 млн руб., чистый убыток — 126,9 млн руб. (90,5 млн руб. годом ранее). По данным Kartoteka.ru, ООО «Гермес-Урал» зарегистрировано в 2004 году. Занимается механической обработкой металических изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Полина Шарова.

Владимир Зоркий