В Новосибирской области приостановили добычу нефти

В Новосибирской области из-за снижения запасов нефти приостановили ее добычу, сообщил вице-губернатор области Сергей Семка. По его словам, это решение приняли с начала 2023 года, передает ТАСС.

Как уточнил господин Семка, добыча на месторождении в Северном районе региона существенно снижается. Ведущий от него нефтепромысловый трубопровод рассчитан на 2 млн тонн в год, а сейчас добывается менее 300 тыс. тонн. Кроме того, снижается качество добываемой нефти, в ней растет содержание воды.

Вице-губернатор уточнил, что за первые месяцы этого года в регионе почти на 26% упала добыча полезных ископаемых. Он уточнил, что за три месяца добыча антрацита снизилась на 20% из-за сложности поставок за пределы России. «Сегодня компания "Элси" (ООО "УК Эльга-Сибантрацит") поставляет антрацит через морские порты Юго- и Северо-Запада России, и, к сожалению, на восток мы не везем по разным причинам»,— добавил Сергей Семка.

В пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики говорили, что ресурсы Верх-Тарского месторождения, считающегося самым крупным по запасам в Новосибирской области, практически выработаны. Более десяти лет назад там добывали 2,5 млн тонн нефти в год.

В 2022 году добыча полезных ископаемых в регионе росла — в период с января по октябрь рост составил 8%. Основное влияние на динамику в этой сфере оказала выработка угля на разрезах группы компаний «Сибантрацит» (+9,2%), говорили эксперты.

Лаура Кеффер