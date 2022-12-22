Промышленность осталась не у дел

По итогам 2022 года эксперты прогнозируют спад промышленности на 1,4% в целом во всех регионах России, включая Сибирь, в 2023-м снижение продолжится и составит 1,6%. На сокращении объемов производства сказываются санкции и разрыв логистических цепочек. В Сибирском федеральном округе наибольшее падение зафиксировано в сфере добычи полезных ископаемых — нефти и угля. Минэкономразвития ожидает рост показателей только лишь начиная с 2024 года — на 2,2%, в 2025-м — на 2,3%. Для стабилизации ситуации экономисты призывают обеспечить доступ крупного бизнеса к финансированию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По прогнозу Минэкономразвития России, темпы промышленного производства в 2022 году снизятся на 1,4%

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ По прогнозу Минэкономразвития России, темпы промышленного производства в 2022 году снизятся на 1,4%

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По данным Росстата, индекс промышленного производства в Сибирском федеральном округе по итогам первых девяти месяцев 2022 года составил 101,4%. В России в целом он оказался чуть меньше — 100,4%. В предыдущие два года эти показатели были выше. Эксперты объясняют снижение высокой базой осени 2021 года, когда наблюдался быстрый рост.

В расчете за 10 месяцев промпроизводство в России оказалось в символическом плюсе — на 0,1%. По Сибири Росстат данные пока не опубликовал. «В сентябре — первой половине октября спрос на продукцию сибирской промышленности оставался под санкционным давлением. Объемы промышленного производства уменьшились. В угледобыче и металлургии продолжился поиск новых контрагентов и направлений экспорта. При этом рост внутреннего спроса на свою продукцию фиксировали производители оборудования для АПК. Потребительская активность в то же время снизилась. Годовая инфляция замедлилась»,— отметил Банк России в октябрьском докладе по экономике регионов.

В сегменте добычи полезных ископаемых — основном виде деятельности для Сибирского федерального округа — с января по сентябрь 2022 года произошло снижение производства на 0,2%. Наибольшим падением отметились Омская область (–15,5%) и Кузбасс (–8%).

Падение производства в Омске аналитики объясняют снижением добычи нефти — основного сырь­евого ресурса промышленности региона. Так, по данным статистики, сырой нефти в целом по Сибири с января по октябрь 2022 года произведено на 2% меньше, чем годом ранее, — 36 млн т.

В Кузбассе в 2022-м на 9% упала добыча угля. По данным местных властей, за первые девять месяцев угольные предприятия региона добыли 162,5 млн т породы против 179,1 млн т за аналогичный период прошлого года.

«В августе-сентябре из-за запрета на экспорт угля в ЕС, а также ряда логистических ограничений добыча угля в Сибири продолжила сокращаться. Большинство предприятий отрасли постепенно адаптируются к трудностям и не планируют остановку производства и сокращение персонала. В то же время в первом полугодии 2022-го инвестиции в угольную отрасль в годовом выражении увеличились, например, в Кузбассе — на 37%. Но вложения сосредоточены на объектах, строительство которых начато несколько лет назад и находится на завершающей стадии, а новых крупных проектов пока не заявлено»,— сообщили в Банке России.

Европейское эмбарго на закупки российского угля вступило в силу в августе 2022-го, потеря европейского рынка в определенной мере компенсируется увеличением поставок на азиатские рынки. Тем не менее министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев в ходе прямого эфира 22 сентября заявлял, что Кемеровская область в 2022 году ожидает снижения угледобычи на 12% — до 215 млн т, «если не будет еще осложнений на рынке угля».

В октябре 2021 года промышленность активно восстанавливалась от пандемии, поэтому неудивительно, что сейчас мы видим спад в годовом выражении (эффект высокой базы), говорит директор центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Также эффект оказала мобилизация, сократив число людей, занятых в производстве. Впрочем, если убрать высокий спрос со стороны государства в контексте специальной военной операции, сокращение промышленного производства было бы еще большим, полагает эксперт.

В отрыве от производства

Положительную динамику в 2022-м в разрезе добычи полезных ископаемых в Сибири демонстрируют Республика Тыва (+43% за девять месяцев 2022-го в сравнении с тем же периодом годом ранее), Республика Алтай (+9%) и Новосибирская область (+8%).

По словам министра финансов Тувы Орлана Достая, значительный темп роста в регионе отмечен в таких отраслях, как добыча угля (прирост в 3,5 раза за девять месяцев 2022-го в сравнении с тем же периодом годом ранее) и металлических руд (+7%). «В связи с возобновлением деятельности ООО „Межегейуголь“ возросла добыча каменного угля, также отмечен рост добычи полиметаллической руды»,— рассказал министр экономического развития и промышленности рес­публики, и.о. заместителя председателя правительства РТ Владимир Донских.

В Республике Алтай отмечается рост в добыче металлургической руды (+6,2%), сообщает Алтайкрайстат. В Новосибирской области с января по октябрь 2022-го добыча полезных ископаемых выросла на 8%. Основное влияние на динамику в этой сфере оказала выработка угля, отмечают эксперты, за счет позитивных показателей на разрезах группы компаний «Сибантрацит» (+9,2%), следует из данных РЭА. Объем добычи угля группы за прошлый год составил 22,6 млн т, прирост к показателям 2020 года — 28%.

IKEA переставила мебель

Среди обрабатывающих производств в Сибири с января по октябрь наибольшее снижение показали отрасли, связанные с выпуском автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство строительных материалов, а также продуктов питания. К примеру, в Республике Алтай производство напитков с января по октябрь в сравнении с аналогичным периодом годом ранее сократилось на 49%. В Союзе производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») ожидают снижения объема рынка в целом по России минимум на 10% в 2022 году относительно 2021-го. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы союза Максима Новикова. По словам эксперта, в 2021 году в России произвели около 8,5 млрд л упакованной воды, 7 млрд л безалкогольных напитков, 2,5 млрд л соков и порядка 300 млн л растительных напитков. Отставание этого года от предыдущего глава союза связал со снижением активности потребителей ввиду сокращения их доходов, что происходит каждый кризис.

В Алтайском крае падением на 29% отметилось производство мебели. Этот тренд игроки рынка объясняют приостановкой деятельности в России сети магазинов IKEA. «Когда у тебя есть такой крупный клиент, как IKEA, и он внезапно покидает российский рынок, то ты едва ли быстро найдешь ему замену. Многие российские корпорации с уходом сети магазинов также приостановили свои текущие проекты до более благоприятных времен. Мы судим по себе, поскольку у нас „подвисли“ некоторые заказы на разработку мебели для крупных российских компаний. Нельзя сказать, что это массовое явление, скорее даже 20% таких клиентов встали на „холд“, а остальные не стали тормозить свое развитие»,— объясняет владелец мебельного бизнеса ООО «Ситипласт» Антон Мартынов.

В целом объемы упали не сильно, отмечает спикер. «Мы в своей сфере ожидали более драматическое падение. Сейчас компенсирует отложенный эффект, а вот начало следующего года будет трудным. Но здесь нельзя предсказать события на 100%, ведь, с одной стороны, идет инфляция, отсутствует покупательское настроение у большинства людей, но с другой — конкуренция снизилась. Поэтому мы, конечно, готовимся к падению на 30% в 2023 году, но верим в лучшее»,— добавляет господин Мартынов.

В Кузбассе на 45% сократилось в этот же период производство текстильных изделий. На 35% в Красноярском крае с января по октябрь 2022-го произвели меньше автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В Новосибирской области уменьшились на 20% объемы производства колбасных изделий и на 16% — сыров.

«Желание что-то сделать»

В целом динамика промышленного производства в октябре 2022 года соответствует тенденциям, ранее представленным в исследовании Росстата «Деловая активность организаций в октябре 2022 года», отметили в ведомстве. Так, индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях снизился за месяц на 1 п.п. (до –2,3%), а в обрабатывающих отраслях — на 1,3 п.п. (до –3%). «Санкции и разрыв логистических цепочек способствовали падению. Особенно наглядно это видно на примере автопрома, прогноз по 2022 году — около 600 тыс. автомобилей. То есть падение более чем в два раза. При этом на пике росавтопром производил более 2 млн машин в год»,— комментирует доцент экономического факультета РУДН Роберт Воскеричян.

В качестве факторов роста промпроизводства эксперты называют импортозамещение и резкое увеличение гособоронзаказа. Однако процесс выстраивания импортозамещения на территории регионов хоть и запущен, но потребует времени, считает младший директор по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Тать­яна Тирских. «Беспрецедентное санкционное давление и текущие макроэкономические условия оказывают негативное влияние на развитие промышленного производства»,— говорит она.

С целью стабилизации ситуации и поддержки отрасли эксперты предлагают обеспечить бизнес доступом к финансированию. «Простым снижением учетной ставки вопрос не решить. Для достижения технологического суверенитета нужны инновационные финансовые решения»,— полагает Роберт Воскеричян.

Государство должно лишь обес­печить конкурентные условия работы (по сравнению с другими странами) и безопасную предпринимательскую деятельность, считает Антон Мартынов. «Тогда и только тогда у людей появится мотивация к работе и желание что-то сделать»,— подчеркивает он.

По прогнозу Минэкономразвития России, темпы промышленного производства в России по итогам текущего года снизятся на 1,4%. В 2023 году отрицательная динамика сохранится — показатель уменьшится еще на 1,3%. Ожидается, что промпроизводство в РФ вернется к росту в 2024 году (+2,2%). В 2025 году увеличение составит 2,3%.

Лолита Белова