Аэропорт Толмачево реконструируют еще на 5 млрд рублей

Находящееся в ведомстве Минтранса РФ федеральное учреждение Ространсмодернизация объявило торги по выбору подрядчика для реконструкции аэропортового комплекса Толмачево (Новосибирск). Начальная цена контракта – 4,9 млрд руб. Подвести итоги торгов планируется в середине апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Работы будут профинансированы из федерального бюджета. Согласно документации, они должны быть выполнены до 31 августа 2027 года.

Аэропорт Толмачево находится под управлением холдинга «Новапорт», его аэродромная инфраструктура – в госсобственности. В феврале сообщалось о частичном вводе в эксплуатацию первой очереди нового терминала аэропорта. Работы обошлись «Новапорту» в сумму около 18,2 млрд руб.

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Дарья Решетникова