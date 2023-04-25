Чистая прибыль Gloria Jeans за 2022 год в 6,14 млрд руб. стала рекордной для компании

Чистая прибыль одного из крупнейших российских производителей одежды — Gloria Jeans (АО «Корпорация Глория Джинс») — по итогам 2022 года составила 6,14 млрд руб. Относительно 2021 года компания улучшила результат на 49,4%, следует из отчетности Gloria Jeans по РСБУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магазин Gloria Jeans на Тверской улице Москвы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Магазин Gloria Jeans на Тверской улице Москвы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно отчету компании, который приводит «Интерфакс», выручка Gloria Jeans за 2022 год выросла на 11,3% и достигла 57,69 млрд руб. Показатели чистой прибыли и выручки стали рекордными для компании с момента ее основания.

Прибыль компании от продаж выросла в 1,7 раза, до 9,48 млрд руб. Коммерческие расходы Gloria Jeans увеличились на 1,5%, до 22,62 млрд руб., управленческие, наоборот, сократились до 816,43 млн руб. (–8,6% относительно 2021-го).

Себестоимость за 2022 год увеличилась на 7%, до 24,78 млрд руб. Валовая прибыль составила 32,912 млрд руб. (+14,8%). Кредиторская задолженность компании увеличилась с 3,55 млрд до 7,25 млрд руб., дебиторская — с 6,36 млрд до 38,15 млрд руб.

В России, Белоруссии и Казахстане представлено свыше 680 розничных магазинов Gloria Jeans. Компания также планирует выйти на рынки Азии и Израиля. Примерно по 20% продукции производится на территории России, Китая и Вьетнама, остальное — в Турции, Индии и других странах. Показатель EBITDA Gloria Jeans в прошлом году составил 12,5 млрд руб. — на 17,85% больше, чем в 2021 году.