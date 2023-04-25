Песков: обстоятельства складываются не в пользу продления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки. По его словам, сделка до сих пор не выполнена, кроме того, она так и не приобрела пакетного характера.

«Что касается сделки, дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетного характера. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Как считает пресс-секретарь президента, мировой продовольственный кризис не был прямым следствием выпадения с рынка украинского и российского зерна. «Это может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла»,— добавил он.

Зерновая сделка была согласована в июле 2022 года представителями России и Украины при участии Турции и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море и снимает ограничения на экспорт российской сельхозпродукции. Российская сторона неоднократно допускала выход из соглашения и указывала на необходимость решения «пяти системных проблем».

Действующее соглашение по зерновой сделке истекает 18 мая. Накануне Минобороны России объявило, что 23 и 24 апреля Украина нарушила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора для ведения боевых действий, атаковав пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма. В ведомстве напомнили, что в 2022 году из-за подобных атак действие зерновой сделки было приостановлено.

Однако власти Украины отрицают использование зернового коридора для нанесения ударов беспилотниками и считают, что таким образом Москва стремится их дискредитировать.

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Анастасия Ларина