Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков: обстоятельства складываются не в пользу продления зерновой сделки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки. По его словам, сделка до сих пор не выполнена, кроме того, она так и не приобрела пакетного характера.

«Что касается сделки, дело в том, что, несмотря на то, что столько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетного характера. Те условия, которые касались нас, так и не реализованы. Поэтому пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки. Продолжаем дальше наблюдать»,— сказал Дмитрий Песков на брифинге.

Как считает пресс-секретарь президента, мировой продовольственный кризис не был прямым следствием выпадения с рынка украинского и российского зерна. «Это может быть одним из факторов, но не решающим. Генезис другой, и это неоднократно российская сторона разъясняла»,— добавил он.

Зерновая сделка была согласована в июле 2022 года представителями России и Украины при участии Турции и ООН. Соглашение обеспечивает вывоз зерна из украинских портов на Черном море и снимает ограничения на экспорт российской сельхозпродукции. Российская сторона неоднократно допускала выход из соглашения и указывала на необходимость решения «пяти системных проблем».

Действующее соглашение по зерновой сделке истекает 18 мая. Накануне Минобороны России объявило, что 23 и 24 апреля Украина нарушила гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора для ведения боевых действий, атаковав пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма. В ведомстве напомнили, что в 2022 году из-за подобных атак действие зерновой сделки было приостановлено.

Однако власти Украины отрицают использование зернового коридора для нанесения ударов беспилотниками и считают, что таким образом Москва стремится их дискредитировать.

О проблемах с зерновой сделкой — в материале «Ъ» «Всему свой срок».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...