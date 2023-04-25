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Коммерсантъ FM
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Критиковавшего спецоперацию пермского депутата лишили полномочий

Сегодня на пленарном заседании депутаты Пермской думы единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Сергея Захарова, ранее покинувшего Россию. Такое решение принято в связи с отставкой господина Захарова по собственному желанию. Полномочия парламентария официально прекращены с 10 апреля.

Сергей Захаров в 2017 году

Сергей Захаров в 2017 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Захаров в 2017 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сергей Захаров избрался депутатом Пермской думы от партии «Единая Россия» в сентябре 2021 года. В 2022 году депутат уехал в Германию изучать немецкую литературу и культуру. Находясь за границей, господин Захаров опубликовал в соцсетях несколько постов с критикой специальной военной операции РФ на Украине.

В ноябре прошлого года его исключили из фракции «Единой России» в гордуме. В начале апреля 2023 года парламентарий обратился в представительный орган с заявлением о досрочном сложении полномочий депутата, пояснив в своих соцсетях, что «не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен».

Екатерина Артемова, Пермь

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